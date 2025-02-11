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DeepSeek驚豔全球 兩會逼近再度聚焦大陸政策

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

中國大陸股市1月以來表現先下後上，近一個月中國大陸A股相關基金績效表現不俗。展望後市，法人指出，春節期間中國大陸AI模型DeepSeek驚豔全球，帶動相關概念股也有所反應，隨著兩會臨近，市場將再度聚焦中國大陸國內政策。

PGIM保德信中國品牌基金產品經理人林哲宇表示，陸股蛇年開紅盤後表現不俗，也未受到美中關稅問題衝擊，主要是由於川普喊出的加徵關稅幅度為10%，相較於之前市場悲觀預期的60%，在衝擊上的影響性大幅降低，且若以全年加徵10%關稅計算，對於中國大陸GDP的影響約為0.4%至0.5%，也讓陸股在春節開盤之後不跌反漲。

林哲宇指出，隨著大模型輕巧化，以及降低模型開發時間和投入成本，讓生成式AI的模型用運變得簡單、便宜且可配置，明顯提升終端導入意願，包括Edge Devices、軟體、機器人、智能駕駛等領域都能受惠。

此外，由於先前美方科技制裁和以GPU為主導之下，陸股能受惠的產業不多，如今市場關注焦點從上游轉至下游，而陸股存在許多下游應用公司，因而帶動近期相關類股搭上AI話題而揚升。

關稅 陸股

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