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中國兵工央企料重組 港媒：構建大兵器格局

中央社／ 香港11日電

港媒分析指出，中國一些央企及兵工企業預料會重組合併，其中兵工企業的重組是要構建「大兵器」格局

中國的東風汽車集團有限公司（東風集團）及兵器裝備集團有限公司（兵裝集團）日前各自宣布合併重組計畫，星島日報今天就此刊文指出，中國汽車行業大重組終於掀開了一角。

文章表示，去年7月舉行的中共中央政治局會議已經指出，要強化行業自律，防止「內捲式」惡性競爭，如今隸屬於兵裝集團的長安汽車與東風汽車重組整合，已經成為板上釘。

文章並透露，除了上述車企重組，外傳中國兩大兵器央企也將合併，它們是中國兵器工業集團（兵工集團）及兵裝集團，前者主要涉及坦克和裝甲車的研製，以及彈藥供應，後者除了汽車，主要從事軍事裝備研發、設計、製造，兩者業務接近。

據指出，這兩大兵器央企在春節前後已經頻頻互動，似為重組做準備。

文章表示，兵工集團、兵裝集團是於1999年由中國兵器工業總公司分拆而來；今年2月6日，兩大集團舉行工作會談，雙方一致認為，兩集團同根同源，新一年要「圍繞一個共同使命，建立一個工作計劃，形成一套工作機制，組建一個工作團隊，開啟戰略合作新局面」。

文章並指出，央企重組的一個難題是高層人事安排，兩大兵器央企則不存在這個問題；在軍隊反腐聲中，兵裝集團董事長許憲平、兵工集團總經理劉大山已經「失蹤」一段時間，也算是為改革「做貢獻」。

文章預期，兩大兵器央企合併之後，總資產將超過人民幣1兆，構建「大兵器」格局。

此外，香港經濟日報今天在相關報導中分析，東風集團和兵裝集團的整合公告邏輯是中國深化國企改革、優化國有資本布局的國家戰略。

報導表示，2023年中國國務院國資委明確提出「推進國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業集中」，而汽車產業作為年產值逾10兆的支柱產業，承擔著「製造強國」戰略的核心使命。

報導認為，中國汽車產業長期存在結構性矛盾，有超過百家企業，但年銷量不足萬輛的「殭屍車企」占比過半。

2月9日，東風集團旗下上市公司東風汽車股份有限公司、東風電子科技股份有限公司公告，東風集團正在與其他國資央企集團籌劃重組事項。

同一天，兵裝集團旗下上市公司重慶長安汽車股份有限公司、哈爾濱東安汽車動力股份有限公司、安徽長城軍工股份有限公司、建設工業集團股份有限公司等公告，兵裝集團正在與其他國資央企集團籌劃重組事項。

上市公司 格局

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