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【重磅快評】從「梁靜儒」到「柚香檸檬」的啟示

聯合報／ 主筆室
林昀儒（左）、高承睿（右）在WTT大滿貫賽新加坡站拿下男雙亞軍。圖／取自WTT官網
林昀儒（左）、高承睿（右）在WTT大滿貫賽新加坡站拿下男雙亞軍。圖／取自WTT官網

首度搭檔參賽我國男子桌球好手林昀儒、高承睿，在WTT新加坡大滿貫賽闖入決賽，雖然不敵大陸組合王楚欽、林詩棟組合，獲得銀牌，但仍寫下我國男雙在大滿貫賽的最佳成績。由於林昀儒才24歲，高承睿更只有20歲，兩人未來發展，令人高度期待。

雖然大陸的桌球實力，在世界桌壇可說一枝獨秀，但台灣男子桌球選手長期以來也有「雙星爭霸」的傳統。在男雙組合方面，也是人才輩出。從蔣澎龍-張雁書，蔣澎龍-莊智淵，莊智淵-陳建安，莊智淵-林昀儒，再到現在的林昀儒-高承睿，都有濃厚的世代傳承意味，且在世界桌壇佔有一席之地。

此次林昀儒和高承睿的組合，是否是「台灣史上最強」，雖然可能還有爭議，但兩人都屬於同一時代。雖然林昀儒成名較早，但高承睿在巴黎奧運一戰，也受到世界球迷矚目，還收穫了「柚子」的綽號。兩人此次搭檔，也被球迷暱稱為「柚香檸檬(林萌)」組合。

不過，如果要談「柚香檸檬」，也不能忽視一個月前的「梁靜儒」組合。原來林昀儒雖然是台灣球員，但在職業聯賽，卻是「中國桌球超級聯賽」的「山東魏橋」成員。而在山東魏橋隊中，林昀儒與世界排名第6的大陸好手負責男子雙打，一路過關斬將，在男雙拿下7勝1負的好成績，是山東魏橋封王的重要功臣。

一如與高承睿組合有「柚香檸檬」稱號，與梁靖崑搭檔，大陸球迷也親切稱呼這個組合叫「梁靜儒」。除了姓名諧音，在個人風格上，梁靖崑和林昀儒都恰好有沉默寡言的個性。不過經此一役，無數大陸球迷認識了林昀儒，並成為他的粉絲。大陸的超級乒乓聯賽，如要類比，大概就相當於美國NBA在世界職業籃壇的地位。林昀儒靠實力受到關注甚至站穩腳跟，當然是非常不容易的成就。

尤其在兩岸目前的緊張情勢下，林昀儒同獲兩岸球迷喜愛，更加難能可貴。這也印證在體育世界，確實是可以做的「運動無國界」的。如在WTT新加坡大滿貫男雙擊敗「柚香檸檬」的王楚欽，另一個身分，是林昀儒在山東魏橋的隊友。回想起不久前大陸桌球好手馬龍來台訪問，卻被許多綠營人士批評是「統戰」，但只要有實力，到底是誰統戰誰？永遠用統戰角度阻絕兩岸交流，到底對誰的傷害比較大？

巴黎奧運 新加坡 統戰

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