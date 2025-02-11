特斯拉上海儲能超級工廠投產 規畫年產1萬台Megapack

特斯拉上海儲能超級工廠投產儀式於今天（11日）舉行。距離特斯拉上海儲能超級工廠2024年5月正式開工，僅費時9個月時間，即完成工廠開工到產品下線的全過程，相較特斯拉汽車上海超級工廠用時縮短了3個月，再次刷新「特斯拉速度」。該工廠規畫年產1萬台商用儲能電池Megapack，儲能規模近40吉瓦時（GWh），以供應全球市場。

澎湃新聞指出，特斯拉上海儲能超級工廠將於本季開始產能爬坡。公開資料顯示，該廠於2024年5月在上海臨港新片區正式開工。值得注意的是，該工廠是特斯拉在美國本土之外的首座儲能超級工廠，也是特斯拉繼上海超級工廠之後，在中國大陸的另一個大型投資項目，在此生產的商用儲能電池將供應全球市場。

報導稱，2024年12月27日，特斯拉上海儲能超級工廠工程順利通過完工驗收，從當年5月開工到完工僅耗時7個月，刷新「特斯拉速度」。而對特斯拉和上海來說，這項計畫無疑是雙贏。

據了解，儲能目前已成為特斯拉最亮眼的業績增長引擎。財報顯示，2024年第4季，特斯拉Powerwall和Megapack的裝置量均創下歷史新高，能源儲存業務裝置合計達到11吉瓦時，年增244%；全年裝置量為31.35吉瓦時，年增114%。特斯拉表示，拉斯羅普儲能超級工廠的原料和其他成本在第4季持續下降。隨新市場的開拓和儲能產品需求的持續成長，Powerwall和Megapack的供應持續受到產能限制。

同時，特斯拉在2024年財報中預期，2025年公司能源儲存產品的裝置容量將年增至少50%。有鑑於此，上海特斯拉儲能工廠的投產將大幅改善這項供不應求的狀況。

官方資料顯示，特斯拉上海儲能超級工廠位於上海臨港新片區，總占地面積約為20萬平方公尺，鄰近特斯拉上海超級工廠，總投資約人民幣14.5億元（約新台幣65億元），將於2025年第1季投產，投產後超大型電化學商用儲能系統Megapack產量將達1萬台，儲能規模近40吉瓦時。特斯拉中國區高級副總裁朱曉彤曾說，1萬顆Megapack電池可以為上海5萬戶家庭全年供電。