陸DeepSeek引全球關注 歐洲隱私監管機構將開會討論

大陸人工智慧（AI）公司DeepSeek（深度求索）旗下成本低廉的大模型近來橫空出世，震撼全球市場。路透10日指出，歐盟數據保護監督機構計畫將於11日討論DeepSeek的相關問題，因為人們對這家大陸公司如何使用數據感到擔憂，質疑DeepSeek的這些資料是否轉移至大陸。

路透稱，上個月DeepSeek的出現震驚了全球市場，因為其展示的技術能力與美國巨頭不相上下，但費用卻低得多。然而，一些歐洲隱私監管機構質疑，DeepSeek的模式是否使用歐洲人的個人數據進行訓練，以及這些資料是否可以轉移到大陸。而總部位於布魯塞爾的歐洲數據保護委員會網站議程顯示，該委員會計劃在本周的月度會議上討論與DeepSeek相關的問題。

法國資料監管機構「資訊與自由全國委員會」（CNIL）主席丹尼斯（Marie-Laure Denis）於巴黎人工智慧高峰會期間也表示，歐洲各國當局將討論針對DeepSeek採取的行動並分享資訊。CNIL上月稱，將對DeepSeek進行質詢，以便更好地了解這家大陸新創公司的人工智慧系統如何運作，以及可能對用戶造成的「隱私風險」。

此外，路透還指，目前，愛爾蘭的數據保護機構目前已要求DeepSeek方面提供相關資訊。而義大利的監管機構甚至已經以DeepSeek「可能有風險」為由，全面封鎖DeepSeek在該國使用。

除此之外，陸媒「觀察者網」指出，其他歐洲國家包括比利時、荷蘭等國的監管機構也表達了對DeepSeek數據儲存在大陸的擔憂。

歐洲對隱私權的保護尤其嚴格，其「一般資料保護規範」（GDPR）被廣泛認為是世界上最全面、最嚴格的資料隱私法之一。歐盟在2024年也推出了「人工智慧法案」，為人工智慧的開發和使用制定了嚴格的資料安全和使用者隱私保護措施。

先前，歐盟委員會於4日發布140頁的「歐盟委員會關於禁止人工智慧系統實踐的指南」，進一步對包括被禁止的人工智慧類型進行了詳細的說明。法廣提到，一些被認為過於危險的AI系統，包括大規模監控、情感識別、社交評級等應用軟體，現已在歐盟被禁止使用。