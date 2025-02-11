陸DeepSeek「朋友圈」擴增 逾15家晶片廠商適配

大陸AI公司DeepSeek（深度求索）大模型熱度持續。陸媒指，除了雲端服務廠商，在硬體端，目前已有逾15家晶片廠商適配DeepSeek模型，相關智算一體機也逐步落地；同時還有多家大陸手機、汽車品牌陸續宣布接入支持DeepSeek模型，顯示DeepSeek模型「朋友圈」持續擴大。

央視新聞報導，在北京一家大陸國產智算晶片研發企業，研發人員在農曆新年後開工首日，就宣布完成DeepSeek模型的適配。企業負責人表示，以往他們適配其他不開源的大模型時，需要與模型開發企業共同進行交流協作、花費時間較長。但這一次，他們僅用不到一周的時間，就自己完成適配。

報導稱，在適配DeepSeek後，顯示著這個大陸國產大模型，未來可以在國產算力基礎設施上完成訓練、推理和使用。而大陸各產業對部署DeepSeek的智算一體機的硬體需求也明顯增長。中國電信天翼雲首席研發專家林炳懷稱，用戶無需雲端接入，類似日常購買電腦，開箱就直接在企業接入使用；大陸央企以及大學都有非常強烈的DeepSeek一體機的需求。

在硬體側，連日有多家手機廠商和車企接連宣布，在自家產品端接入DeepSeek模型，可直接連網使用。其中，就手機廠商方面，華為最先宣布於其原生鴻蒙版「小藝App」接入DeepSeek-R1 Beta版。隨後，榮耀8日公告正式接入DeepSeek，成為安卓系統中首家接入DeepSeek的手機廠商。而OPPO也宣布即將在2月發表的機型「Find N5」，也接上DeepSeek-R1。

至於在車企，吉利、嵐圖、極氪、長城、智己、寶駿等大陸汽車廠商，也先後加入DeepSeek模型朋友圈。彭博報導，比亞迪也計劃接入DeepSeek的軟體，但並未具體說明何時實現。

中國電子信息產業發展研究院（CCID）旗下《中國電子報》指出，業界普遍認為，隨著越來越多的廠商接入，圍繞DeepSeek的產業生態正在形成，雲端平台提供運算資源和模型部署服務，晶片廠商提供算力支持，應用廠商拓展應用場景，實現相互協作、相互促進。

此外，目前除DeepSeek外，也有部分從業人員在進行更小體量的人工智慧模型開發，以便未來能直接本地部署到端側的手機、平板或車上。大陸國家高效能電腦工程技術研究中心副主任曹振南說，基於DeepSeek或類似這樣的開源、開放產品，成本變低後，整個應用面會急劇擴散，或呈一個或幾個數量級的增長。

中信建投研報分析，DeepSeek的突破進展，是對「AI+產業」邏輯的重大利好，其以更低成本和更小算力規模，徹底顛覆業內固有認知，使市場對大陸科技競爭的信心進一步顯性提升。