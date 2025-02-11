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日商團考察海南 探索旅遊新機遇
「來到我們村莊勒，椰樹籠你身旁，鳥兒為你歌唱。」7日，在海南檳榔谷黎苗文化旅遊區，黎族阿姊唱起祝酒歌，歡迎廿餘位從日本來的客人。圍坐品嘗黎族特色的檳榔乾、鷓鴣茶和山蘭酒後，日本旅業人士唱起日本民歌「北國之春」應和。
中新社報導，「海口—東京（成田）」航線近日開通，廿餘位日本旅遊業界及媒體界人士搭乘首航航班赴瓊考察。在為期8天行程中，考察團走訪海口、瓊海、陵水、保亭、三亞、萬寧等地，參觀景區景點、酒店等涉旅場景，並與當地涉旅部門及企業座談交流，共探海南與日本旅遊合作新機遇。
「日本旅遊業界對海南非常關注，在日本業內發出赴瓊考察的組團邀請後，眾多日本旅業人士積極響應。」大陸駐大阪旅遊辦事處主任馬曉琛說，這表明海南旅遊在日本已具備一定基礎，發展潛力巨大。
大陸駐東京旅遊辦事處營銷經理山田亞美說，大陸是很大的國家，旅遊資源非常豐富。此行重點關注海南獨有的旅遊資源，比如檳榔谷的民族文化，將其推介給日本旅行社和日本客人。
「海口騎樓建築歷史文化街區、海南神玉島文化旅遊區、三亞亞特蘭蒂斯酒店讓我印象深刻。」中青旅日本株式會社總社營業部經理江川光太郎說，文化特色、生態環境、酒店設施等是日本客群較為關注的元素。
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