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陸消費回溫？ 民眾感受不強
大陸官方近期不斷宣稱大陸消費回溫，但有港媒刊文認為，在大陸整體經濟情勢不佳下，一般民眾對於消費成長的實際感受其實不強，「消費降級」更貼近民眾生活的真實感受。
大陸官媒近日大篇幅報導春節期間消費市場的亮眼數據，包括電影總觀影人次突破一點八億次；跨區域人員流動量超過廿三億人次；假期前四天，大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額按年增百分之五點四等等，試圖將今年塑造為「消費大年」。
香港星島日報昨刊發署名文章指，在大陸房地產一再走低，企業裁員減薪、失業率升高等背景下，一般的大陸民眾對於消費增長的「實感」似乎不強。春節期間在廣東、北京和東北多個城市走親訪友，飯局上有不少人表達消費欲望和信心欠佳。
「還不上外債，都急死了，我和老公每天凌晨四點多醒了就再睡不著」，生活在東北小城的萱萱嘆氣說，現在住的新房是二○二一年高價買的，已經跌了十五萬元，老房子降價十萬還是賣不出去，現在很少在外吃飯，她老公酒也不喝了。
春節假期值班兩天的深圳公務員阿峰抱怨，工作強度愈來愈大，績效獎金卻減了，薪資少了四分之一，「我還沒有買房，消費肯定是要降級的，去年十一的旅遊安排就取消了」。
大陸國家統計局數據顯示，大陸去年全年社會消費品零售總額年增百分之三點五，遠少於二○二三年的百分之七點二。去年大陸ＣＰＩ按年漲百分之○點二，亦顯著低於百分之三左右的官方目標。
應對大陸整體內需不足，去年底召開的中央經濟工作會議，把大力提振消費列為九大重點任務之首。官方開年加大消費品「以舊換新」支持力度，擴大消費補貼範圍。
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