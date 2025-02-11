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比亞迪揮舞「智駕平權」大旗

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸知名車企智駕價格比一比
大陸知名車企智駕價格比一比

大陸汽車巨頭比亞迪昨（10）日晚間正式發布「天神之眼」高階智能駕駛系統，在智能化領域邁出關鍵一步，值得注意的是，比亞迪打出「智駕平權」旗幟，「天神之眼」搭載車款價格有望下探人民幣10萬元（新台幣45萬元）內，首批21款車型稍後上市。分析認為比亞迪打響智駕平權戰，「全民智駕」趨勢正在到來。

據了解，「天神之眼」智駕系統具備全場景覆蓋能力，無論是高速公路上的自動巡航、智能變道，還是城市道路中的擁堵跟車、路口通行，亦或是複雜環境下的自動泊車，都能輕鬆應對。

關於這次比亞迪智能化計畫最受到矚目是智駕車的價格。受到比亞迪智能化發布會與主打智駕平權的消息，比亞迪A股自6日官宣此次發布會以來，連三日暴漲，市值增加超過人民幣1,000億。

除了比亞迪外，華為智駕在這波智駕平權浪潮中並未缺席。東風汽車旗下高端智慧新能源品牌嵐圖汽車昨日發布一張題有「全新夢想家X華為乾崑智駕智能家族全員登場。」的海報。財聯社引述知情人士說法稱，嵐圖汽車有望於近期推出搭載華為乾崑智駕的夢想家新車型，定價下探到人民幣40萬元以下。

此外，長安汽車旗下深藍汽車於9日與華為在重慶簽署全面深化業務合作協議，重點落在了「智駕平權」。深藍汽車將積極推進乾崑智駕、鴻蒙座艙等智能化技術應用。同時，華為將透過新的合作模式，為深藍提供更具市場競爭力和用戶價值的解決方案。

一段時間以來，高階智駕平權成為大陸車企關鍵字，截至目前包括長安汽車、比亞迪、吉利汽車、鴻蒙智行、廣汽埃安、嵐圖汽車、理想汽車、小鵬汽車、零跑汽車在內的十餘個汽車品牌提出了智駕平權相關計劃。

《證券日報》引述中國電子商務專家服務中心副主任郭濤分析，雖然目前高階智駕市場滲透率相對低，但隨著技術進步和規模化生產，成本逐步降低將加速其滲透，2025年有望成為高階智能駕駛商業化的重要轉折。

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