陸汽車經銷商龍頭爆債券違約

大陸汽車經銷商龍頭廣匯汽車近日一張筆規模人民幣10億元債券出現違約，這也是該公司首度出現債券違約。在大陸車市價格戰競爭激烈下，顯示汽車經銷商經營困境正浮出檯面。

廣匯汽車主要從事乘用車經銷、乘用車售後服務、衍生服務等覆蓋乘用車服務全周期業務。其擁有超豪華、豪華到中高端等不同檔次的50多個乘用車品牌。截至2023年末，該公司經營735家經銷網點，覆蓋大陸28個省、自治區、直轄市，擁有1,615萬客戶。

據中汽協發布「2023年中國汽車經銷商集團百強排行榜」，廣匯汽車在各大經銷商集團中乘用車總銷量排行業第一，營收規模排第二。

大陸廣匯汽車近日公告，旗下全資子公司廣匯有限發行的「24廣匯汽車PPN001」未能按期足額償付回售本金及利息，構成違約。該產品發行於2024年2月7日，發行規模人民幣10億元，票息7.8%，期限1+1年，總計違約後涉及違約金額高達人民幣10.78億元。

廣匯汽車表示，受行業周期等因素影響，廣匯有限當前流動性較為緊張。有分析認為，在汽車價格戰之外，廣匯汽車長期以來依賴整車銷售擴大客戶群，再透過維修售後服務、佣金代理及汽車租賃等業務獲取利潤，這種經營策略某種程度加劇流動性危機。

據廣匯汽車2024年半年報顯示，2024年上半年，公司實現營業收入人民幣545.46億元，年減18.7%；淨虧損人民幣6.74億元。