備戰川普新政策…快時尚希音 喊赴越擴產

彭博引述知情人士報導，為因應川普關稅，大陸跨境電商、快時尚巨擘希音（Shein）正要求一些在中國大陸的主要服裝供應商，赴越南建立新產能。Shein為此提供激勵措施包括提高採購價最多達30%。

Shein過去幾個月一直在推動此事，近幾周還加快步伐，以便減輕美國對陸貨徵收新關稅的影響。

川普還想取消「小額包裹關稅豁免」，這威脅到Shein及其競爭對手Temu「直接自中國發貨」的商業模式。彭博稱，增加中國大陸以外的供應鏈，將使Shein躲過美國川普政府對大陸商品實施懲罰性政策的影響，包括取消大陸低價包裹的免稅待遇。

知情人士透露，Shein為大陸供應商在越南開設新生產線提供的甜頭，包括提高15%-30%的採購價、保證下更大的訂單。該公司也接受延長交貨期，協助興建設施，並把面料由大陸運往越南。但上述優惠補助非永久舉措，只適用於建新廠的頭幾個月。