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DeepSeek插旗中東 掀風潮

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
DeepSeek進軍中東，已開始在沙烏地阿拉伯國家石油公司資料中心啟動運營。 （路透）
DeepSeek進軍中東，已開始在沙烏地阿拉伯國家石油公司資料中心啟動運營。 （路透）

使用或接入DeepSeek成為各行業、各地風潮，德媒《bne IntelliNews》報導指出，中東公司稱DeepSeek已開始在沙烏地阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）啟動資料中心運營，外界分析這可能是中東資金希望能投資DeepSeek之舉。

報導指出，沙國通信和信息技術部宣布，將投注109億美元用於AI基礎設施和初創企業資金，同時AI晶片設計企業Groq將投資15億美元在沙國建立世界上最大的以AI為中心的資料中心。

報導提及，前沙特阿美石油公司數位部門CEO Tariq Amin在利雅德的會議演講中表示：「數據一旦使用就存儲在本地，永遠不會轉移到其他地方。我們預見了世界對AI模型推理和操作的需求，尤其是DeepSeek。」報導認為，DeepSeek透過沙國阿美石油公司數位設施在沙國擴張，反映該國作為區域AI中心的日益增長作用。

有觀點認為，沙國正透過釋出該訊息，表達對投資DeepSeek的興趣。但DeepSeek此前並未啟動融資，至於近期是否開放仍不明朗，但已為投資界所熱議。

此外，谷歌旗下AI實驗室DeepMind首席執行官哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，Deepseek的AI模型「可能是中國最好的作品」，但沒有展示全新的技術革新。

面對DeepSeek熱度，哈薩比斯認為，DeepSeek的AI模型的確是「一項令人印象深刻的作品」，且在工程方面完成得「極其出色」。「儘管有很多人吹捧，但其實這背後並沒有真正的新的科學進步……它（DeepSeek）在人工智慧中使用的是已知的技術。」他認為圍繞DeepSeek的炒作「有點誇張」。

哈薩比斯也認為，比人類更聰明的通用人工智能（AGI）可能五年內就會到來，並指出社會需要為此做好準備。

實際上，中東近年大力在AI產業上布局，並廣吸美中巨頭合作，大陸筆電巨頭聯想集團去年獲沙國主權財富基金旗下Alat埃耐特20億美元投資，主攻AI戰略，雙方9日在利雅德共同舉行新製造基地的奠基儀式，預計年產「沙國製造」的筆電、桌機及服務器數百萬台；與此同時，谷歌也在沙國啟動一個全球集群，滿足該地區和國際對AI的需求。

DeepSeek 中東 阿美

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