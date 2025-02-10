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留住外資 大陸國常會通過「穩外資」行動方案

中央社／ 台北10日電
大陸國務院總理李強今天主持召開國務院常務會議，在外傳中國鎖定美國科技企業作為關稅戰籌碼之際，大陸國務院常務會議今天通過「2025年穩外資行動方案」，並研究提振消費有關工作。大陸國務院總理李強。美聯社
大陸國務院總理李強今天主持召開國務院常務會議，在外傳中國鎖定美國科技企業作為關稅戰籌碼之際，大陸國務院常務會議今天通過「2025年穩外資行動方案」，並研究提振消費有關工作。大陸國務院總理李強。美聯社

在外傳中國鎖定美國科技企業作為關稅戰籌碼之際，中國國務院常務會議今天通過「2025年穩外資行動方案」，並研究提振消費有關工作。會議指出，外資企業在吸納就業、穩定出口等方面有重要作用，要持續對外資打造「投資中國」品牌

央視新聞報導，中國國務院總理李強今天主持召開國務院常務會議，除上述事項外，會議還研究化解重點產業結構性矛盾政策措施，並討論中國「國家發展規劃法（草案）」。

會議針對「穩外資」指出，外資企業在「吸納就業、穩定出口、促進產業升級」等方面都有重要作用，要拿出更多務實管用舉措對外資企業「穩存量、擴增量」；並要有序擴大自主開放，深化相關領域開放試點，落實全面取消製造業領域外資准入限制要求，優化國家服務業擴大開放綜合試點示範，擴大鼓勵外商投資產業範圍。

這項會議提到，要持續打造「投資中國」品牌，加大外資企業「境內再投資」支持力度，鼓勵外資在中國展開股權投資，優化外資併購規則和併購交易程序。

會議說，要在政府採購等工作中做到「內外資企業一視同仁」，拓寬外資企業融資管道，加大智慧財產權保護力度；要做好外資項目服務保障，在入出境、停居留等方面為外企人員往來提供更多便利。

這項會議針對「提振消費」指出，提振消費是擴大內需、做大做強國內大循環的「重中之重」；要確實轉變觀念，把提振消費擺到更加突出位置；要大力支持居民增收，促進工資性收入合理成長，拓寬財產性收入管道，提升消費能力。

會議說，要聚焦牽動性強、成長空間大的消費領域，深挖消費潛力；促進服務消費提質惠民，優化「一老一小」服務供給，支持便民服務消費，擴大文體旅遊消費，推動「冰雪消費」，發展「入境消費」；推動大宗消費更新升級，加大「消費品以舊換新」支持力度，更好滿足住房消費需求，延伸汽車消費鏈。

強化消費品牌引領，支持新型消費加快發展，促進「人工智慧+消費」、健康消費等，持續打造消費新產品、新場景、新熱點；要實施優化消費環境三年行動，進一步完善品質標準、信用約束、綜合治理、消費維權等制度，著力解決群眾反映強烈的突出問題，營造放心的消費環境。

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