A股平淡…陸券商春招投行業務收縮 這兩類人才需求高

券商業招聘反應業務與行業大環境變化，近期大陸券商春招正如火如荼展開。綜合陸媒報導，多家券商對於投行業務人員的招聘需求相較往年有所收縮，但與此同時正在大力招聘私人財富管理及家族辦公室相關職位，此外金融科技條線也成為券商人才爭奪的主要陣地。

A股去年長時間低迷，雖然大陸官方去年提出一攬子政策救市，開啟「9·24行情」，券商總部對營業部加大拓客的考核，確有部分營業網點有招聘經紀人的需求，但大陸業內人士預計這一群體人數減少仍是不可逆轉的趨勢。

一西部中型券商人力資源負責人表示，公司近兩年招聘規模較往年略有縮減，招聘重心有所轉移。該負責人指出，「投行作為金融服務實體經濟最直接且高效的領域，正面臨轉型挑戰。為順應實體產業升級趨勢，投行職位對從業者的產業洞察力和資源整合能力提出更高要求，傳統人才素質模型亟待重塑。」

券商中國報導，從券商發布職缺來看，券商主要在拓客、投資顧問、產品代銷、高淨值客戶服務等方面均有招聘需求，其中尤其發力對高淨值客戶的服務，比如大力招聘私人財富業務職位、家族辦公室職位。

以廣發證券為例，該機構在1月陸續發布二十餘個財富管理類職位，工作地點普遍為分支機構，比如浙江分公司、湖北分公司、佛山分公司、東莞分公司等。其中有關私人財富業務類的職位就有11個，佔比大約一半，顯示出上述分支機構計劃對高淨值客戶加大深度服務。

界面新聞報導，華南一家中型券商從業人士表示，2025年金融科技職務招聘比例大幅提升，因金融數字化加速，公司數字化轉型需其支撐以提升競爭力與開拓新業務。投資銀行條線對復合型人才需求更突出，鑒於當下投行業務複雜性，需綜合多學科知識服務客戶與把控風險。

東方財富Choice數據顯示，截至2025年1月末，證券行業共有近2.8萬名證券經紀人，已跌破3萬關口，相較2023年末的3.73萬人減少9,321人，下滑25%。而從業人員的增減與A股行情密切相關，去年前三季A股行情不理想時，經紀人群體前三季平均每月減少超過800人，隨著「9.24行情」出現後，第4季平均每月減少不超過500人。