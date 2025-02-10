推動全民智能駕駛！比亞迪「天神之眼」高階智駕車 45萬內能到手

大陸汽車巨頭比亞迪於10日晚間正式發布「天神之眼」高階智能駕駛系統，比亞迪集團總裁王傳福宣布，比亞迪全系車型都將搭載高階智駕，包括10萬元以下（約新台幣45萬以下）、10-20萬元級及20萬以上車型，如漢、唐、宋、海豹、海獅、海豚、海鷗等各個車系/車型。

比亞迪10日晚間舉辦智能化戰略發布會，會上發布全民智駕戰略、解析天神之眼技術，同時發布全民智駕首批車型。

王傳福表示，目前智駕普及的最大阻礙是高昂的價格，大部分消費者沒有機會接觸智駕。比亞迪將通過全民智駕戰略，加速智駕普及，實現高階智駕全覆蓋。

王傳福指出，比亞迪高階智駕系統「天神之眼」分為三個版本：天神之眼A主要應用在仰望品牌，天神之眼B主要應用在騰勢品牌和比亞迪品牌，天神之眼C則會搭載在比亞迪品牌上。

王傳福稱，比亞迪將通過車輛卓越的性能與智能控制能力真正做到賽道無人駕駛，該系統可以全方位無死角採集賽道上的各種訊息。同時，賽道無人駕駛通過扭矩矢量自動控制、分配，達成整車智能戰略下性能與智能的極致融合。

王傳福會上依然強調安全的重要性，他說，未來比亞迪的智駕會把安全放在第一位。他在5年前提出了「安全是一輛電動車最大的豪華」；5 年後的今天，他補上了這句話的下半句「智駕是安全出行最強的守護」。