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川普對進口鋼鋁加徵25%關稅 北京：貿易戰、關稅戰沒有贏家

中央社／ 台北10日電
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自大陸外交部官網
大陸外交部發言人郭嘉昆。圖／取自大陸外交部官網

針對美國總統川普當地時間9日表示，他將在現有金屬關稅上，另對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵25%新關稅。中國外交部今天回應，貿易戰、關稅戰沒有贏家。

據中國官媒央視新聞報導，中國外交部今天下午舉行例行記者會，被問及川普（Donald Trump）將對所有輸美鋼鋁加徵25%關稅一事，發言人郭嘉昆做出上述回應。

郭嘉昆表示，「具體的問題請向主管部門詢問，我要強調的是搞保護主義沒有出路，貿易戰、關稅戰沒有贏家」。

另外，有媒體進一步詢問，中方正在制定一份美國科技公司的名單，被列名公司將面臨反壟斷調查。

郭嘉昆表示，「不了解你提到的具體情況」。但他又說，中方一貫反對「泛化國家安全概念」、將經貿科技問題政治化的做法。中國始終堅持打造「市場化、法治化、國際化」的營商環境，中國市場對所有國家一視同仁，對各國企業同等開放。

外交部 川普 美國

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