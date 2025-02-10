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陸茶飲品牌「喜茶」暫停加盟 內部信強調：低價、規模內捲毫無意義

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在大陸及全球共有4300多家門市的連鎖茶飲品牌「喜茶」表示，暫時接受加盟申請，稱新茶飲行業的「數字遊戲」已經結束，低價內捲、規模內捲毫無意義。（大眾點評網）
在大陸及全球共有4300多家門市的連鎖茶飲品牌「喜茶」表示，暫時接受加盟申請，稱新茶飲行業的「數字遊戲」已經結束，低價內捲、規模內捲毫無意義。（大眾點評網）

據新浪網財經報導，大陸連鎖茶飲品牌「喜茶」暫時停止接受事業合伙申請，暫停加盟，並稱新茶飲行業的「數字遊戲」已經結束，低價內捲、規模內捲毫無意義。

新浪財經10日報導，喜茶同步發布給全體員工的郵件。郵件內容強調，2025年喜茶將繼續堅持差異化戰略，其中的具體舉措之一就包括「拒絕無意義的門店規模內捲，暫時停止接受事業合伙申請。」

喜茶在電郵中表示，在產品品牌高度同質化、門市數量供大於求、經營效益普遍下滑的背景下，行業繼續加密擴大規模，可能更多的是對增長、對資本的執念，這既不是用戶的需求，也不是合伙人的需求，甚至是一種對合伙人的傷害。

在官方回應中，喜茶表示，新茶飲行業的「數字遊戲」已經結束，低價內捲、規模內捲毫無意義。

2012年喜茶起步於廣東江門的街邊小店，在前10年發展時，喜茶堅持直營路線。2022年11月，喜茶正式以合適的店型開展事業合伙業務。藉加盟政策，喜茶門市迅速擴張。截至2024年9月，喜茶門市達4300多家。先前喜茶開放加盟的區域包括中國大陸、香港、澳門，以及澳洲、加拿大、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、美國和英國。

另據公開資料，2021年8月，喜茶入選艾媒金榜（iiMedia Ranking）發布的《2021年上半年中國新式茶飲品牌排行Top15》，排名第一。 2023年1月，入選2022年胡潤中國500強。 截至2024年9月，喜茶當前門市總量達4300多家，2024年新增逾1100家；2025年1月2日，喜茶發布2024年度報告，會員數逾1.5億人。

品牌 手搖飲料 郵件

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