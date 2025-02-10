兩岸觀光能破冰？上海賞燈團遭駁回 蔣萬安：雙城爭取到的 不樂見卡關

台北燈節上海賞燈團，包括上海台辦主任金梅的十三人團、文旅局副局長金雷率的七人團都被陸委會駁回；福建跟上海旅遊踩線團也被陸委會要求先「小兩會」談。對於兩岸旅遊破冰卡關，北市長蔣萬安今表示，社會期待旅遊破冰，不樂見持續卡關。

蔣萬安今天下午出席台北市中小企業採購計畫TOPS台北好購推廣平台「採購新創開拓獎」頒獎。對於過去慣例，北市府邀請上海市政府參加台北燈節的賞燈團被駁回，蔣萬安今天表示，這次台北燈節的上海訪問團，沒有辦法如期前來，的確打破了多年的慣例，市府非常遺憾。

蔣萬安說，甚至大陸團客赴台旅遊，去年雙城論壇所爭取到得來不易的好消息，社會各界也都有高度的期待，我相信大家也都不樂見持續被卡關。