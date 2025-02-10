陸對美關稅生效日 陸貿促會帶逾30間陸企赴哈薩克簽新單
大陸官媒報導，就在中國大陸對美新關稅10日生效當天，大陸貿促會帶著30多家陸企前往中亞國家哈薩克，組織雙方企業簽署合作意向。
大陸央視旗下新媒體「玉淵譚天」報導，這30多家企業，涉及礦產能源、石油化工、機械製造等行業。接下來，貿促會還將帶著陸企前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場，商談油氣貿易、汽車、農業機械等方面的合作。
「玉淵譚天」也發布影片稱，三分之一的赴哈代表團企業來自能源領域，在此次代表團中數量占比最多，並說代表團企業將與哈薩克企業在油氣貿易、清潔能源等領域，簽署合作意向。影片裡也出現大陸貿促會會長任鴻斌畫面。
參與企業包括中國石油天然氣公司、中國石油國際事業公司、中國石油國際事業（哈薩克斯坦）公司、中國石油哈薩克俄羅斯公司、中國海洋石油集團公司、中國海洋石油國際公司、中國石油化工集團集團公司、中化國際石油（倫敦）公司、中化石油有限公司、中國中原對外工程有限公司。
在代表團出發前，中國大陸對美國原油、液化天然氣、農業機械、大排量汽車等商品加徵的關稅，10日凌晨正式生效。
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