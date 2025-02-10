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外資紛撤離？陸官媒：引資規模數據波動 符合經濟學規律

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
沃爾瑪旗下的山姆會員店在大陸不斷開設門市。圖為其在溫州開設的第52家門市，開業首日人氣火爆。（溫州網）
沃爾瑪旗下的山姆會員店在大陸不斷開設門市。圖為其在溫州開設的第52家門市，開業首日人氣火爆。（溫州網）

近期屢有「外資大規模撤離中國」的說法出現，大陸官媒《人民日報》10日在頭版的「讀者點滴、共同關注」欄目以此為題，稱強調產業投資受中長期多重因素影響，引資規模數據上下波動，「符合經濟學規律」。

文中稱，沃爾瑪大賣場近年許多門市關閉，但這並非是事實全部，2024年12月18日，沃爾瑪旗下山姆會員店在浙江溫州開設全大陸第52家門市。更直觀的是，2024年第3季，沃爾瑪在中國大陸的淨銷售額年增長17%。

該文以此為例，並反問，一家總被傳「撤出中國」的企業，卻在中國市場保持銷售額增長，矛盾嗎？文章認為，這恰恰反映中國市場的變化。認為在消費需求個性化、多元化趨勢下，在本土零售企業強勢崛起下，「傳統商業模式在中國行不通，快速反應跟上中國市場變化的外資企業才能獲得成功」，認為時代在發展，大陸市場已今非昔比，「中國與外資的相對關係也有了新變化。」

文章主張，在討論外資是否撤出中國時，先要搞清楚「中國還需要外資嗎」？文中論述，中國進入高質量發展新階段，從資本緊缺轉向資本富餘，從注重引進外資轉向「引進來、走出去並重」，一些網友認為「中國沒那麼需要外資了」，一些外媒藉此鼓吹「中國不歡迎外資」。但資本富餘和「走出去」，並不意味中國不需要外資。文裡強調，「加快構建開放的國內國際雙循環，外資仍是關鍵樞紐。」

至於引資規模為何下降？該文解釋，產業投資是面向長期的理性經濟行為，受中長期多重因素影響，數據上下波動，符合經濟學規律。

文章提到，一個持續發展、動能強勁的中國，是外資眼中的「香餑餑」；但同時，一個充分競爭、市場開放的中國，外資企業必須拿出看家本領才能站穩腳跟。近年來，美國和西方一些人將經貿問題政治化，全球跨國投資持續低迷，對中國大陸吸引外資帶來不小挑戰。文章認為，外部環境愈嚴峻，愈需要以更高品質的發展、更高水準的開放，去應對外部不確定性。

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