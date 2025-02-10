2025成為大陸「消費大年」？ 港媒：還是問號

中美貿易戰再度重燃，在大陸出口遇阻的情況下，內需必須扛起重任。大陸官媒近日積極報導春節期間消費市場的亮眼數據：如電影總觀影人次突破1.8億，跨區域人員流動量超23億人次，假期前4天，大陸全國重點零售和餐飲企業銷售額按年增5.4%。似在為塑造2025「消費大年」造勢。

港媒《星島日報》10日一篇署名文章稱，在大陸房地產一再走低，企業裁員減薪、失業率升高等背景下，普通大陸民眾對於消費增長的「實感」似乎並不強烈。春節期間在廣東、北京和東北多個城市走親訪友，飯局上有不少人表達消費欲望和信心欠佳。

「還不上外債，都急死了，我和老公每天凌晨4點多醒了就再睡不著，」生活在東北小城的萱萱嘆了口氣說，現在住的新房是2021年高價買的，「已經跌了15萬元，老房子降價10萬還是賣不出去，我們現在很少在外吃飯，我老公酒也不喝了。」

在北京開安徽菜館的李老闆也笑不出來。2021年，他看好疫後餐飲復甦，借機疫情期間租金便宜連開了3間飯店，「眼看人均消費從當年的100元人民幣，降到去年的75元，實在挺不下去了，我果斷關了2間店。」

春節假期值班2天的深圳公務員阿峰抱怨，工作強度愈來愈大，績效獎金卻減了，工資少了4分之1，「我還沒有買房，消費肯定是要降級的，去年十一的旅遊安排就取消了。」

大陸國家統計局數據顯示，大陸去年全年社會消費品零售總額年增率3.5%，遠少於2023年的7.2%漲幅。CPI按年漲0.2%，亦顯著低於3%左右的官方目標。

應對大陸整體內需不足，去年底召開的中央經濟工作會議，把「大力提振消費」列為九大重點任務之首。官方開年加大消費品「以舊換新」支持力度，擴大消費補貼範圍，同時多年來首次為全國公務員加薪，多地最低工資標準也相繼上調，相信會陸續公布「撬動消費、盤活經濟」的相關政策。