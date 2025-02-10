刷醫保可買華為手表？ 廣州、深圳多家藥局斷貨

在大陸醫保投入減少，集採藥（官方集中向藥企採購）和醫保改革制度被廣泛質疑之際。大陸官媒報導，在上海、浙江、廣州和深圳的多家藥局，均可使用醫保帳戶資金購買華為智慧型手表，且銷售火熱，引發關注。

《南方都市報》9日報導，近期上海、浙江及廣東多地網友在社交平台上發文稱，可以使用醫保個人帳戶中的錢，去藥店購買華為WATCH D2。

華為官網顯示，該產品全稱為「腕部動態血壓記錄儀」，售價2988元人民幣（單位下同，約合新台幣13476元），並且獲得中國藥品監督管理局二類醫療器械註冊證、市場監督管理局計量器具型批准證書。

報導稱，這屬於保單規定可用個人帳戶支付的醫療器材。不過，寧波市醫保局工作人員說，目前寧波市醫保局已在討論是否叫停這項做法。

報導中提到，在廣州和深圳的多家藥局，已無華為WATCH D2的現貨，民眾需要預約登記等待。

深圳與廣州不同的是，在深圳使用個人健保帳戶購買該產品最多只能抵扣300元，其餘部分需自費支付。

一名在深圳藥局的工作人員解釋，之所以有300元的限額，是由於深圳市對個人健保帳戶購買醫療器材有明確規定。據2022年深圳市發布的《深圳市關於實施有關事項的通知》，醫保個人帳戶支付在定點零售藥店購買醫療器械和醫用耗材的費用，每月不超過300元、不累計使用。

《每日經濟新聞》報導，湖南、福建等地多家連鎖藥局相關人士說，農曆新年前一些門市就已經在銷售華為WATCH D2，因為取得醫療器材註冊證的產品，可採醫保付款。

《南方都市報》報導，普通的腕式血壓測量儀售價通常在200元以內，而華為WATCH D2售價近3000元，同時支援許多智慧手表才有的藍牙通話、微信支付運動模式等功能，具有較強電子消費品屬性，被外界質疑為何能使用醫保支付。

《每日經濟新聞》稱，大陸國家醫保局在對13屆全國人大二次會議第7215號建議的答覆中曾明確表示，個人帳戶能用於支付在定點醫療機構，或定點零售藥店發生的，符合基本醫療保險藥品目錄、診療項目範圍、醫療服務設施標準所規定項目範圍內的醫藥費用，禁止基本醫療保險藥品目錄、診療項目範圍、醫療服務設施標準所規定的項目範圍內醫療保障藥費用，禁止用於醫療保險藥物以外的其它消費支出。