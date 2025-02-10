刷醫保可買華為手表？ 廣州、深圳多家藥局斷貨
在大陸醫保投入減少，集採藥（官方集中向藥企採購）和醫保改革制度被廣泛質疑之際。大陸官媒報導，在上海、浙江、廣州和深圳的多家藥局，均可使用醫保帳戶資金購買華為智慧型手表，且銷售火熱，引發關注。
《南方都市報》9日報導，近期上海、浙江及廣東多地網友在社交平台上發文稱，可以使用醫保個人帳戶中的錢，去藥店購買華為WATCH D2。
華為官網顯示，該產品全稱為「腕部動態血壓記錄儀」，售價2988元人民幣（單位下同，約合新台幣13476元），並且獲得中國藥品監督管理局二類醫療器械註冊證、市場監督管理局計量器具型批准證書。
報導稱，這屬於保單規定可用個人帳戶支付的醫療器材。不過，寧波市醫保局工作人員說，目前寧波市醫保局已在討論是否叫停這項做法。
報導中提到，在廣州和深圳的多家藥局，已無華為WATCH D2的現貨，民眾需要預約登記等待。
深圳與廣州不同的是，在深圳使用個人健保帳戶購買該產品最多只能抵扣300元，其餘部分需自費支付。
一名在深圳藥局的工作人員解釋，之所以有300元的限額，是由於深圳市對個人健保帳戶購買醫療器材有明確規定。據2022年深圳市發布的《深圳市關於實施有關事項的通知》，醫保個人帳戶支付在定點零售藥店購買醫療器械和醫用耗材的費用，每月不超過300元、不累計使用。
《每日經濟新聞》報導，湖南、福建等地多家連鎖藥局相關人士說，農曆新年前一些門市就已經在銷售華為WATCH D2，因為取得醫療器材註冊證的產品，可採醫保付款。
《南方都市報》報導，普通的腕式血壓測量儀售價通常在200元以內，而華為WATCH D2售價近3000元，同時支援許多智慧手表才有的藍牙通話、微信支付運動模式等功能，具有較強電子消費品屬性，被外界質疑為何能使用醫保支付。
《每日經濟新聞》稱，大陸國家醫保局在對13屆全國人大二次會議第7215號建議的答覆中曾明確表示，個人帳戶能用於支付在定點醫療機構，或定點零售藥店發生的，符合基本醫療保險藥品目錄、診療項目範圍、醫療服務設施標準所規定項目範圍內的醫藥費用，禁止基本醫療保險藥品目錄、診療項目範圍、醫療服務設施標準所規定的項目範圍內醫療保障藥費用，禁止用於醫療保險藥物以外的其它消費支出。
大陸國家醫保局對13屆全國人大二次會議第6300號建議的答覆也顯示，部分地方已從進一步發揮個人帳戶對醫療費用支付能力角度開展了相應探索，如從用於購買藥品，擴大到可以購買醫用耗材及醫療器械等，減少個人帳戶資金沉澱，提高資金使用效率，推動職工醫保制度穩定發展。
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