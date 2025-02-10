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寧夏銀川市招商 獲215億人民幣投資響應
寧夏銀川市8日舉行2025現代產業重塑攻堅戰首批招商項目簽約儀式，現場簽約產業項目44個，總投資金額215.14億人民幣（下同）。
中新社報導，此次簽約的44個項目涵蓋矽基材料、清潔能源、低空經濟、商貿物流、農產品深加工等多個產業領域，簽約項目中，「三新」產業項目18個，計劃投資153.22億元，項目數及投資額占比分別達40.9%、71.2%。
當天，北京盈谷信曄投資有限公司與銀川經開區簽訂高溫超導矽單晶生長設備製造及高品質矽晶體生產項目，總投資超過100億元，分三期建設。該項目採用自主研發技術，包含太陽能級、半導體級高溫超導單晶矽生長設備製造和高品質太陽能級、半導體級矽晶體生長、切片、拋光、退火項目，將全面強化銀川市矽基材料發展鏈條，塑造新增長龍頭。
2025年，該項目將實施一期項目，建設年產4萬噸高品質單晶矽、600台高溫超導太陽能級單晶矽生長設備製造項目。一期項目達產後，預計實現年銷售收入35億元，年利稅3.5億元，帶動就業1000人。
此外，當天簽約項目中，10億元以上項目4個，5億元以上項目9個。此次集中簽約的所有項目，有利於推動發展現代化產業體系，全面補齊產業鏈發展薄弱環節，優化銀川市乃至寧夏產業發展結構。
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