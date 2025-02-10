從投行看大陸／台商融資租賃設備財稅重點

台商常通過向融資租賃公司租賃設備，或將自有資產售後回租，以解決資金短缺問題，台商作為融資租賃的承租方，須注意融資租賃過程中的財稅處理重點：

1、印花稅

大陸台商融資租賃設備如何繳納印花稅，可分為兩種情況處理：

（1）租賃資產的所有權轉讓給承租方，實質為貨物銷售，按購銷合同的萬分之三繳納印花稅。

（2）租賃資產的所有權沒有轉讓給承租方，實質為經營租賃行為，須按財產租賃合同的千分之一繳納印花稅。

另外根據《關於融資租賃合同有關印花稅政策的通知》（財稅〔2015〕144號）規定，在融資性售後回租業務中，對承租人、出租人因出售租賃資產及購回租賃資產所簽訂的合同，不徵收印花稅。

2、租賃資產的進項稅額可以抵扣

根據《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》（財稅〔2016〕36號）規定，融資租賃直租業務屬於租賃服務中的融資租賃服務，融資租賃服務根據租賃資產的不同，可分為有形動產融資租賃服務和不動產融資租賃服務，分別適用13％和9％稅率。雖然融資租賃具有融資性質，但不屬於貸款服務，所以融資租賃設備取得的增值稅進項稅額可以抵扣。

3、租賃資產同時用於多種增值稅項目可以抵扣

根據《關於租入固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》（財稅〔2017〕90號）規定，自2018年1月1日起，納稅人租入固定資產、不動產，既用於一般計稅方法計稅項目，又用於簡易計稅方法計稅項目、免徵增值稅項目、集體福利或個人消費，其進項稅額准予從銷項稅額中全額抵扣。租入的固定資產、不動產包括融資租賃租入，若台商融資租入固定資產同時用於多種增值稅項目（一般計稅項目、簡易計稅項目、免稅項目、集體福利或者個人消費），則其進項稅額可以全額抵扣。

4、租入資產的折舊可在企業所得稅前列支

根據《企業所得稅法實施條例》（國務院令第512號）第四十七條規定，以融資租賃方式租入固定資產發生的租賃費支出，按照規定構成融資租入固定資產價值的部分應當提取折舊費用，分期扣除。第五十八條規定，融資租入的固定資產，以租賃合同約定的付款總額和承租人在簽訂租賃合同過程中發生的相關費用為計稅基礎，租賃合同未約定付款總額的，以該資產的公允價值和承租人在簽訂租賃合同過程中發生的相關費用為計稅基礎。已執行大陸《企業會計準則》的台商需注意，融資租賃設備的會計折舊與稅法折舊存在差異，企業所得稅前只能列支稅法折舊。

《關於設備、器具扣除有關企業所得稅政策的公告》（財政部 稅務總局公告2023年第37號）規定，企業在2024年1月1日至2027年12月31日間新購進的設備、器具，單位價值不超過人民幣500萬元情況下，允許一次性計入當期成本費用，並在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊。

固定資產一次性稅前扣除的優惠政策，僅針對購進固定資產，所謂「購進」包括以貨幣形式購進或自行建造兩種，台商融資租賃資產不適用於一次性計入當期成本費用的扣除優惠。

(本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)