徵才會遍地開花 湖南推直播帶崗

新歲序開，大陸多地密集舉辦招聘會（徵才會），釋放大量就業崗位助企業復工復產。在長沙多個人才市場可見，今年招聘形式更新穎且多樣化，求職管道增多，企業和求職者對接更精準。

中新社報導，湖南省人力資源服務中心舉行的湖湘年輕人才返鄉就業專場招聘會上，60餘家企業為求職者提供2000多個就業崗位。職業導師入駐為求職者提供職業生涯規畫、面試技巧、完善個人簡歷和諮詢等服務。

一些招聘負責人不僅主動向求職者「推銷」，還直播帶崗。「我們重點招聘國際建築設計師、國際室內設計師、國際法務等。新的招聘方式可直接和求職者互動答疑，省去很多不合適簡歷的篩選時間，企業能快速找到需要的人才，求職者也可精準匹配到崗位。」剛走出直播間的遠大科技集團招聘部招聘經理李博文說，求職者在家中看直播就能掌握海量就業資訊。

他說，湖南一些縣城的零工驛站也開啟直播帶崗。「今年，直播帶崗還走進生產車間（工廠），開啟工廠直播的全新形式。工作人員結合實際場景實時介紹崗位情況，讓求職者能更清晰地瞭解工作內容和環境。」

網上檢索發現，上海、浙江、湖北、杭州等地亦不斷「上新」招聘方式。比如，上海徐匯區打造「就業集市」進社區活動，吸引國企、外資企業設攤提供豐富崗位資源。現場的一站式職業形象打造體驗中心還提供免費的職業形象指導、職業妝造打造、求職照拍攝及求職正裝借用等服務。

從高等院校到產業園區，從商圈到夜市，各地招聘活動越來越關注普通民眾實際需求，舉辦場所愈發接地氣。雲南曲靖市在居民完善的生活圈內開展「新春試崗」活動；湖南永州市改建「寶媽生產線」，實行彈性工作制，設「寶媽崗」；浙江建德在招聘會現場展示無人機設備及技術，應聘者可現場報名參加實訓基地培訓，學習各類技能。