萬達一個月連賣五座商場 商業地產巨頭債務危機未解

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

深陷債務泥淖的知名大陸商業地產巨頭萬達集團，今年開年以來一個多月的時間內便出售宣城、銅陵、安陽、四平、揚州等五座萬達廣場，接盤者為坤華股權投資。萬達持續透過出售旗下賣場維持現金流，危機未解。外界正密切關注萬達一系列資產拋售會給大陸商業地產帶來何種走向。

《每日經濟新聞》引述大陸企業資訊平台天眼查顯示，坤華股權投資由新華保險持股99.9%、中金資本持股0.1%。數據還顯示，僅一年多時間，坤華股權投資就已將14個萬達廣場項目收入囊中，顯示該公司正對萬達廣場進行「抄底」。

除坤華股權投資外，2023年以來，包括陽光保險、大家人壽、太保資本、中銀三星保險、橫琴人壽等險資均出現在萬達廣場的買家名單中，先後累計出手接盤近20個萬達廣場項目。

王健林去年引入太盟投資、中信資本及中東資本等戰投，獲得約人民幣600億元投資，避免觸發上市對賭協議的風險，但昔日盟友紛紛上門「討債」，將萬達拉入了新一輪財務險境。

去年10月開始，包括永輝超市、ST易購、融創中國等均發布關於重大仲裁的公告，請求裁決萬達集團支付股份回購款。

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