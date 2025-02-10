陸CPI增幅 攀近五個月高點

大陸國家統計局昨（9）日發布1月消費者物價指數（CPI）年增0.5%，增幅較前月擴大0.4個百分點，為近五個月來最高，但仍在偏低水準；生產者物價指數（PPI）年減2.3%，降幅與前月相同，已連續28個月為負值，顯示通縮壓力仍大。

東方金誠國際信用評級公司首席宏觀分析師王青表示，1月CPI漲幅擴大主要受春節帶動食品價格上漲，以及旅遊出行等服務價格漲幅顯著擴大等影響。另外，開年兩新（設備更新和消費品以舊換新）支持政策加碼，對家電、汽車等耐用消費品價格形成一定支撐。

然而，王青指出，2月春節錯期（今年春節在1月、去年在2月）效應逆轉，CPI按月將由升轉降，按年則有可能出現一定幅度的負增長，估計在-0.3%左右。

路透引述分析家指出，除非政策制定者能夠重新激發低迷的需求，否則今年大陸的通貨緊縮壓力可能仍將持續，而美國新一輪的貿易關稅也將加大經濟壓力。

展望未來，王青表示，PPI按年能否較快轉正，將主要取決於2025年政策的效果，其中房地產支持政策的影響最大。

與此同時，需重點關注今年外貿環境變化可能對大陸國內工業品價格帶來的影響。

天風證券認為，大陸國內開年經濟復甦有限，商品價格可能震盪偏弱，原油方面，OPEC+未因川普呼籲降價而改變供應計畫，預計短期內價格維持震盪偏強。考慮基期效應，預計2至3月PPI按年比較約為-2.2%和-2.1%。