安卓系統首例 榮耀手機接入DeepSeek

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）大模型持續火紅，不只華為雲、騰訊雲、阿里雲等在其平台上架，同時吸引多家大陸手機品牌接入，其中榮耀宣告正式接入DeepSeek，成為安卓系統中首家接入DeepSeek的手機廠商。

榮耀8日公告接入DeepSeek。手機系統版本MagicOS 8.0以上用戶，將YOYO助理升級至80.0.1.503版本及以上，可與「DeepSeek-R1」流暢對話。

據悉，YOYO智能體是榮耀以人為中心打造的終端級智慧助理，月活躍用戶已超過1.3億。接入DeepSeek-R1模型後，YOYO的自然語言處理能力、邏輯推理、上下文理解能力將升至新高度，實現更有效率的AI任務處理，從深度思考、智慧互動、個人化服務等多維度。

此前，華為宣布於其原生鴻蒙版「小藝App」接入DeepSeek-R1 Beta版，HarmonyOS NEXT 版本的用戶將小藝App升級到11.2.10.310版本及以上，方能與DeepSeek進行對話。

OPPO也宣布即將在本（2）月發表的機型「Find N5」，也接上DeepSeek-R1。OPPO Find系列產品負責人周意保指，Find N5系統級支援DeepSeek-R1，用戶無需下載和多步驟打開，可直接透過小布助理語音喚醒。支援聯網搜尋、將產生結果匯出為本機檔案、語音提問等，「拿到新機就能直接用上，出廠自帶，無需等待OTA。」

DeepSeek 下載 語音

延伸閱讀

中國官民力挺DeepSeek 工信部宣布「國家隊」全面接入

AI教母李飛飛挑戰DeepSeek？ 花不到50美元模型曝光

對弈西洋棋 DeepSeek靠「權謀」贏ChatGPT

華為手表算醫療器材？多地可用醫保買還炒價 引發爭議

相關新聞

挽救市占率 陸版「蘋果AI」近期上線

在中國大陸人工智慧（AI）手機持續湧現之際，陸媒披露，蘋果近日向開發者發送郵件，宣布將於三月廿五日在上海舉行「利用App...

陸1月CPI增0.5% 仍處低水準

受一月農曆春節消費刺激影響，大陸一月全國居民消費價格（CPI）年增百分之○點五，為五個月來新高，但仍位於低水準。大陸一月...

蘇寧三家公司 破產重整

大陸知名零售商業巨頭蘇寧集團的三家關聯公司將進入重整程序。

安卓系統首例 榮耀手機接入DeepSeek

大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）大模型持續火紅，不只華為雲、騰訊雲、阿里雲等在其平台上架，同時吸引多家大陸手...

萬達一個月連賣五座商場 商業地產巨頭債務危機未解

深陷債務泥淖的知名大陸商業地產巨頭萬達集團，今年開年以來一個多月的時間內便出售宣城、銅陵、安陽、四平、揚州等五座萬達廣場...

從投行看大陸／台商融資租賃設備財稅重點

台商在操作融資租賃過程中應注意大陸相關財稅規定。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。