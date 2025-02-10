安卓系統首例 榮耀手機接入DeepSeek

大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）大模型持續火紅，不只華為雲、騰訊雲、阿里雲等在其平台上架，同時吸引多家大陸手機品牌接入，其中榮耀宣告正式接入DeepSeek，成為安卓系統中首家接入DeepSeek的手機廠商。

榮耀8日公告接入DeepSeek。手機系統版本MagicOS 8.0以上用戶，將YOYO助理升級至80.0.1.503版本及以上，可與「DeepSeek-R1」流暢對話。

據悉，YOYO智能體是榮耀以人為中心打造的終端級智慧助理，月活躍用戶已超過1.3億。接入DeepSeek-R1模型後，YOYO的自然語言處理能力、邏輯推理、上下文理解能力將升至新高度，實現更有效率的AI任務處理，從深度思考、智慧互動、個人化服務等多維度。

此前，華為宣布於其原生鴻蒙版「小藝App」接入DeepSeek-R1 Beta版，HarmonyOS NEXT 版本的用戶將小藝App升級到11.2.10.310版本及以上，方能與DeepSeek進行對話。

OPPO也宣布即將在本（2）月發表的機型「Find N5」，也接上DeepSeek-R1。OPPO Find系列產品負責人周意保指，Find N5系統級支援DeepSeek-R1，用戶無需下載和多步驟打開，可直接透過小布助理語音喚醒。支援聯網搜尋、將產生結果匯出為本機檔案、語音提問等，「拿到新機就能直接用上，出廠自帶，無需等待OTA。」