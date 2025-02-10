挽救市占率 陸版「蘋果AI」近期上線

在中國大陸人工智慧（AI）手機持續湧現之際，陸媒披露，蘋果近日向開發者發送郵件，宣布將於三月廿五日在上海舉行「利用Apple智能的力量」開發者活動。這意味著大陸版蘋果AI（Apple Intelligence）功能即將上線。

蘋果AI能否落地大陸受關注，這關乎iPhone未來在大陸市場的銷量。

研究機構Canalys數據顯示，去年蘋果在大陸手機市場出貨量下降百分之十七，降至四二九○萬支，市占排名掉到第三，主因未能在當地推出創新產品。蘋果CEO庫克去年多次訪陸，目的就是洽談生成式AI服務的合作。

綜合大陸快科技、每日經濟新聞等報導，蘋果提到上述活動，開發者將一起探索Apple Intelligence和機器學習的最新動態，學習如何使用Siri和App Intents來優化用戶與App的交互，深入瞭解使用基於機器學習的API構建智慧功能的工作流程。

蘋果AI大陸版本即將上線已有線索，一是庫克在財報電話會議上宣布，Apple Intelligence將在四月發布軟體更新，為用戶帶來多語言支持，其中包括簡體中文；二是蘋果技術開發（上海）有限公司年初宣告成立，營運範圍包括軟體開發、大數據、資料處理及儲存支援服務。業內普遍認為，前述公司成立或跟Apple Intelligence在大陸落地有關。

根據大陸AI監管政策，蘋果智能的合作商必須從美國的ChatGPT更換為大陸本地AI供應商。目前不確定中文版的AI提供商，此前消息稱蘋果正在跟百度、騰訊、字節跳動進行談判。而近期AI新創公司DeepSeek（深度求索）大模型十分火熱，也有聲音指，蘋果或考慮跟DeepSeek合作。

此外，研究機構QuestMobile數據顯示，DeepSeek於一月廿八日的日活躍用戶數首次超越字節跳動研發的大模型「豆包」，此後在二月一日突破三千萬大關，成為史上最快達成這一里程碑的應用。

而蘋果AI發展正陷入考驗，彭博記者馬克·古爾曼日前發文，蘋果在AI、AR等新興領域產品開發正陷入困境。他指出蘋果AI雖在推進，但與三星電子、谷歌及大陸手機廠的AI產品相比，明顯落後。其底層技術和AI模型也不及OpenAI、谷歌DeepMind和百度等。