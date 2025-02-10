陸1月CPI增0.5% 仍處低水準

受一月農曆春節消費刺激影響，大陸一月全國居民消費價格（CPI）年增百分之○點五，為五個月來新高，但仍位於低水準。大陸一月全國工業生產者出廠價格（PPI）則持續下行，年比下降百分之二點三，降幅與上月相同，已是連續廿八個月下跌，顯示通貨緊縮壓力仍大。

大陸國家統計局昨發布，大陸一月CPI年增百分之○點五，漲幅為五個月來最高。大陸統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，服務、食品的價格受春節影響漲幅較大，加上汽油價格回升，共同影響CPI年漲幅擴大。

具體來看，服務價格上漲百分之一點一，漲幅比上月擴大○點六個百分點。其中機票和旅遊價格分別上漲百分之八點九和七；電影及演出票、家事服務和美髮價格分別上漲百分之十一、六點九和五點八。

一月CPI年增率優於路透預期的百分之○點四。路透指出，大陸政府推出各種刺激措施後，假期消費看起來令人鼓舞。

此外，食品價格上漲百分之○點四。豬肉和鮮菜價格分別上漲百分之十三點八和二點四，合計影響CPI年漲約○點二二個百分點。燃油小汽車和新能源小汽車價格則分別下降百分之四點六和五點八。