聽新聞
0:00 / 0:00

陸1月CPI增0.5% 仍處低水準

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸1月CPI年增0.5%，增幅擴大0.4個百分點，路透指出，在政府推出各種刺激措施之後，假期消費看起來令人鼓舞。圖為江蘇南京一家電影院排隊的客人。（中通社）
大陸1月CPI年增0.5%，增幅擴大0.4個百分點，路透指出，在政府推出各種刺激措施之後，假期消費看起來令人鼓舞。圖為江蘇南京一家電影院排隊的客人。（中通社）

受一月農曆春節消費刺激影響，大陸一月全國居民消費價格（CPI）年增百分之○點五，為五個月來新高，但仍位於低水準。大陸一月全國工業生產者出廠價格（PPI）則持續下行，年比下降百分之二點三，降幅與上月相同，已是連續廿八個月下跌，顯示通貨緊縮壓力仍大。

大陸國家統計局昨發布，大陸一月CPI年增百分之○點五，漲幅為五個月來最高。大陸統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，服務、食品的價格受春節影響漲幅較大，加上汽油價格回升，共同影響CPI年漲幅擴大。

具體來看，服務價格上漲百分之一點一，漲幅比上月擴大○點六個百分點。其中機票和旅遊價格分別上漲百分之八點九和七；電影及演出票、家事服務和美髮價格分別上漲百分之十一、六點九和五點八。

一月CPI年增率優於路透預期的百分之○點四。路透指出，大陸政府推出各種刺激措施後，假期消費看起來令人鼓舞。

此外，食品價格上漲百分之○點四。豬肉和鮮菜價格分別上漲百分之十三點八和二點四，合計影響CPI年漲約○點二二個百分點。燃油小汽車和新能源小汽車價格則分別下降百分之四點六和五點八。

春節 豬肉

延伸閱讀

美國、大陸電動車之爭 福特CEO：想贏陸必須先學其技術

具俊曄挨轟虛偽！大陸導演再開砲：韓國老醜男只有算計

陸對美反制加徵關稅明生效！港媒分析產品：精準打擊且「留有子彈」

不僅有DeepSeek！大陸AI新創湧現 日媒：挑戰美優勢

相關新聞

挽救市占率 陸版「蘋果AI」近期上線

在中國大陸人工智慧（AI）手機持續湧現之際，陸媒披露，蘋果近日向開發者發送郵件，宣布將於三月廿五日在上海舉行「利用App...

陸1月CPI增0.5% 仍處低水準

受一月農曆春節消費刺激影響，大陸一月全國居民消費價格（CPI）年增百分之○點五，為五個月來新高，但仍位於低水準。大陸一月...

重慶GDP超車廣州 成陸經濟第4大城

根據最新公布的2024年大陸各省市GDP數據，重慶以3兆2193.15億元人民幣（單位下同）的GDP總量，超越廣州的3兆...

徵才會遍地開花 湖南推直播帶崗

新歲序開，大陸多地密集舉辦招聘會（徵才會），釋放大量就業崗位助企業復工復產。在長沙多個人才市場可見，今年招聘形式更新穎且...

寧夏銀川市招商 獲215億人民幣投資響應

寧夏銀川市8日舉行2025現代產業重塑攻堅戰首批招商項目簽約儀式，現場簽約產業項目44個，總投資金額215.14億人民幣...

陸央企整合加速！東風系及兵裝系等擬實施重整計劃

財聯社指，大陸央企新一輪的重組整合號角再度吹響。9日晚，中國兵器裝備集團有限公司旗下長安汽車、長城軍工、建設工業等多家上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。