陸央企整合加速！東風系及兵裝系等擬實施重整計劃

財聯社指，大陸央企新一輪的重組整合號角再度吹響。9日晚，中國兵器裝備集團有限公司旗下長安汽車、長城軍工、建設工業等多家上市公司發出公告稱，接到（間接）股東權兵器裝備集團通知，其企業和其他國務集團正在劃職。同時，東風汽車集團有限公司旗下東風股份、東風科技也公告稱，接獲東風公司通知，其正在與其他國資央企集團籌劃重組事項。

據澎湃新聞報導，大陸東風系、兵裝系等多家A股上市公司密集發布提示性公告。公告中均強調，上述重組可能導致公司（間接）控股股東發生變更，但不會導致實際控制人變更，重組不會對公司正常生產經營活動造成重大影響。同時，有關安排也還需履行程序並獲得有關主管部門批准。

值得注意的是，雖然目前尚無法確定此次兵器裝備集團和東風公司是否互為重組對象，但二者作為一級央企又同是大陸內部汽車製造領域的重要參與者，其同日發布重組計劃還是引發市場對二者間整合的猜想。

從公開資料可見，東風公司和中國兵器裝備集團均為大陸國資委下屬央企。其中，兵器裝備集團旗下擁有60多家重點企業及研發機構，其連續多年躋身全球500強，最高排名101位。大陸主要自主品牌汽車製造企業之一長安汽車便是其下屬企業。該公司在全球擁有12個製造基地、22個工廠，自主品牌銷售突破2,500萬輛，是大陸汽車品牌典型代表。

而東風公司前身則是成立於1969年的第二汽車製造廠。建廠50多年來，累計產銷汽車近6,000萬輛。截至2023年底，東風資產總額人民幣5,210億元，從業人數12.1萬人。2023年，其銷售汽車242萬輛，營業收入人民幣4,103億元，經營規模居大陸汽車產業前列、居世界500強第188位。

另，財聯社提到，東風與長安汽車的合作近年來頗為緊密。2017年，東風汽車集團、長安汽車與一汽集團便共同簽署戰略合作框架協議，並於次年合資組成T3出行服務公司；2019年，東風、兵器裝備集團又與一汽集團等註冊成立中汽創智科技有限公司，在智能網聯技術開發領域展開深度合作。除業務合作外，二者的高階主管團隊也有互動任職。

光明網指，大陸國務院國資委企業改革局局長林慶苗1月17日稱，未來國資委將以央企重組整合為抓手，深入推進國有經濟佈局優化和結構調整，加速推動國有資本向關係國家安全、國民經濟運動領域的重要產業和關鍵領域，向社會發展關係發展領域，向性關係企業發展重大企業。