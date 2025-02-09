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俄工業貿易部長：陸3品牌卡車嚴重不合規 根本不應上路

中央社／ 台北9日電
俄羅斯工業貿易部長阿里漢諾夫日前直指，中國3個品牌的進口卡車嚴重不符合俄國法規，根本就不應該上路行駛。路透資料照
俄羅斯工業貿易部長阿里漢諾夫日前直指，中國3個品牌的進口卡車嚴重不符合俄國法規，根本就不應該上路行駛。路透資料照

俄羅斯工業貿易部長阿里漢諾夫日前直指，中國3個品牌的進口卡車嚴重不符合俄國法規，根本就不應該上路行駛。俄羅斯將為此採取措施，包括吊銷證書及與檢方合作，且需要對外國進口汽車進行更嚴格的認證查核。

綜合塔斯社（TASS）、國際傳真社（Interfax）、消息報（Izvestia）等俄羅斯媒體報導，阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）5日在俄羅斯國務委員會有關工業方面的會議上，作上述表示。但在報導中，他沒有提到這3家中國車廠的名字。

根據報導，阿里漢諾夫表示，中國車廠正積極地滲透俄羅斯車市，且市占率屢創新高。在這種情況下，俄羅斯工業貿易部雖曾採取諸如調整回收費等措施試圖平衡，但仍然不夠，還需要更嚴格的認證工作，特別是要檢查量產車輛是否符合法規。

阿里漢諾夫指出，俄羅斯工業貿易部已針對進口汽車中的卡車進行分析，結果發現，有3個中國品牌的卡車嚴重不符合法規，根本就不應該上路行駛。

他表示，俄羅斯工業貿易部將針對這種情況採取措施，包括吊銷許可執照，並與總檢察長辦公室合作，這是非常必要的。因為，俄羅斯車市未來對卡車的需求可能會下降1/4（意指此舉可避免卡車供應過剩）。

自俄羅斯入侵烏克蘭而遭西方國家制裁後，中國汽車在俄羅斯的市占率就節節升高。中國媒體先前報導，中國製新車在俄羅斯新車市場市占率已穩定在68%，且新車銷量前10名的品牌中，有7個來自中國。

俄羅斯 品牌 市占率

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