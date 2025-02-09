1秒跑10公尺！浙大對機器人動力學有突破性研究 推全球最快四足機器人

據《央視新聞》與「蕭山發布」公眾號，1月13日，浙江大學杭州國際科創中心推出了全球最快的四足機器人「黑豹」，它可以穩定跑出超過每秒10公尺的速度，與100米短跑運動員的最快奔跑速度接近。

1月13日，浙江大學杭州國際科創中心研發的四足機器人「黑豹2.0」正式發布。它是目前世界上跑得最快的「四足機器人」，速度可達到10米/秒，黑豹2.0「快」的背後，是團隊對機器人動力學有了突破性研究。

據報導，男子田徑百米世界紀錄是保特在2009年創造的9.58秒成績。新研發的「黑豹2.0」比保特只略慢一點點，整體重量為38kg，站立高度0.63m。

科創中心人形機械人創新研究院院長王宏濤介紹：「通過軟體與零件結合，我們僅花費三個月，就形成了原型樣機，已經能夠媲美目前世界上最先進的四足機械人。」

為解決高速奔跑中小腿易斷裂的問題，研發團隊研發了仿跳鼠碳纖維小腿，在重量僅增加16%的情況下，剛度提升了135%。同時，機器人配備了特殊跑鞋，抓地性能提升200%。

儘管四足機器人在速度上已取得顯著進步，但與動物相比仍有差距。王宏濤表示，原因在於動物具有長期學習形成的經驗，而機器人需重新學習每一步。為此，團隊正利用人工智慧進行深度學習，以實現快速步態調整。