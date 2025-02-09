蘋果AI「登陸」腳步近了？3月25日在上海舉行AI開發者活動

快科技報導，蘋果近日向開發者發送郵件，宣布將於3月25日在上海舉行「利用Apple智能的力量」開發者活動。此次活動或許意味著，大陸國行版本的Apple智能（Apple Intelligence）功能即將上線。

蘋果AI能否落地中國大陸備受關注，因為這關乎iPhone未來在大陸市場的銷量。

綜合快科技、每日經濟新聞報導，蘋果訊息提及，在該活動中，開發者將一起探索Apple Intelligence和機器學習的最新動態，學習如何使用Siri和App Intents來優化用戶與App交互的方式，深入瞭解使用基於機器學習的API構建智能功能的高級工作流程。

而蘋果AI大陸版本正快要上線有幾個線索可循：一是蘋果CEO庫克在財報電話會議上宣布，Apple Intelligence將在4月發布軟體更新，為用戶帶來多語言支持，其中包括簡體中文；二是蘋果技術開發（上海）有限公司年初宣告成立，營運範圍包括軟體開發、大數據、資料處理及儲存支援服務。業內普遍認為，前述公司成立或跟Apple Intelligence在大陸落地有關。

此前英媒金融時報報導，大陸網路資訊辦公室一名官員稱，如果外國設備製造商，直接使用中國公司已獲批准的大型語言模型（LLM），而不是嘗試實施自家系統，審核流程會更簡單明瞭。這意味蘋果必須與大陸企業合作。

目前不確定中文版Apple Intelligence的AI提供商，此前消息稱蘋果正在跟百度、騰訊、字節跳動進行談判。而近期AI獨角獸DeepSeek大模型十分火熱，也有聲音指出，蘋果或考慮跟DeepSeek合作。

而蘋果AI發展正陷入考驗，彭博記者馬克·古爾曼日前發文稱，蘋果在AI、AR等新興領域產品開發正陷入困境。他指出蘋果的Apple Intelligence雖在推進，但與三星電子、谷歌及大陸手機廠的AI產品相比，明顯落後。其底層技術和AI模型也不及OpenAI、谷歌DeepMind和百度等。對於蘋果AI等新產品的擔憂導致蘋果在過去五個交易日股價下跌近6%。

不過，丹·艾夫斯領導的韋德布什證券分析師團隊預計，未來幾年全球約20%的人口將通過蘋果設備使用AI。隨著開發者使用Apple Intelligence創建成百上千個新應用程序，這項技術將成為公司新「增長復興」的基礎。