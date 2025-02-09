中國官方出手救萬科 分析指短期仍難擺脫困境

中國為了拯救虧損的房企萬科，農曆年後高層人事大換血，國資背景人員進駐。然而分析認為，即便官方介入，雖能暫緩爆雷風險，但短期內難擺脫困境也沒有復甦跡象。

據中國房地產報，萬科5日在內部發文，宣布10名高階管理層人事任命，涉及戰略投資運營管理部、財務資金管理部、法務部等集團總部，以及北京、華東等開發經營本部等多個核心職務。這些新任命人員，全部來自深圳國資系統。

綜合美國之聲、香港經濟日報，萬科屬於混合制企業，而非單純民營企業，深圳地鐵集團持有27%的股權。萬科之所以「大到不能倒」，主因或許是中國政府早已揚言要讓地產市場止跌回穩，加上中國現正面臨美國關稅等地緣政治問題，「不希望內部再出亂子」。一旦萬科爆雷，勢必再次打擊市場信心，拖累經濟復甦。

報導引述馬來西亞拉曼大學（Universiti Tunku AbdulRahman）經濟學教授黃錦榮指出，2021年恆大爆雷時，中國社會仍處於2020年對抗疫情表現「全球最佳」的樂觀情緒，也尚未遭遇經濟迅速下滑的情形，因此官方立場仍透露出「要給過度舉債的房企一些教訓」。

但隨著經濟持續疲軟，中國政府的態度也開始轉變，且對於深圳地鐵集團而言，萬科虧損直接損及自身收益，所以勢必出手相救。

黃錦榮認為，深圳國資人員入主之後，首先必須進行債務重組，延長債務償還期限以降低負擔，另一方面，勢必也需要幫萬科「減肥」，出售非核心業務，才能想辦法止血。此外，對於飽受經濟疲軟、失業率高和房價下跌，不堪貸款重負甚至憤而「躺平」的廣大購屋者，也要給予政策支持，否則恐怕無濟於事。

雖然國資出手相救，但中國民眾對於「國家隊」進場的效果仍缺乏信心，有些網友發文表示不看好。

報導引述在微博上擁有177萬粉絲的中國金融KOL傅蔚岡指出，深圳地鐵自己就是個大窟窿，每年都有大量的財政補貼才能保持盈虧平衡，「深圳地鐵是救不了萬科的，只能是深圳國資委。問題是，深圳國資委貌似也沒多少錢」。