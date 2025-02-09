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在大陸高鐵上買到過期4年泡麵？母怒轟「良心何在」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸微博7日起流傳一則爆料影片，一班從雲南大理開往成都東的高鐵上，一名白衣女子因購買到過期4年的泡麵，對著高鐵工作人員質問「良心何在」。圖／截自微博
大陸微博7日起流傳一則爆料影片，一班從雲南大理開往成都東的高鐵上，一名白衣女子因購買到過期4年的泡麵，對著高鐵工作人員質問「良心何在」。圖／截自微博

大陸微博7日起流傳一則爆料影片，一班從雲南大理開往成都東的高鐵上，一名白衣女子和黑衣男子對著高鐵工作人員質問：「過期4年的東西你還敢賣，良心何在？」現場目擊民眾透露，當時有對夫妻買泡麵給孩子吃，孩子吃了之後覺得味道不對，才發覺盒子包裝上顯示2021年到期。

該段爆料影片的討論登上微博熱搜。影片發布者寫下：「成鐵局（成都鐵路局）的領導們該引起重視了，高鐵上售賣已經過期4年的方便麵（泡麵）。」

九派新聞報導，事發在7日從雲南大理開往成都東的G2838列車上。孩子媽媽發現泡麵過期後，相當憤怒，告知車廂內的其他乘客不要購買，其他乘客知道後也很氣憤，紛紛指責。之後，有乘務民警前來勸退家長，告知大家販售泡麵的工作人員已被開除。

事實上，大陸高鐵有禁止販售泡麵的規定。有網友猜測，上述情況或許是工作人員的個人行為。

對此，成都鐵路局重慶客運段官方微博8日發布聲明澄清，針對網傳「高鐵車廂買到過期方便麵」的訊息，經核查，一名旅客購買了清潔公司韋姓清潔人員「自帶的3盒泡麵」，食用後發現其中1盒康師傅泡麵已過期。

聲明表示，「我們已對違規售賣泡麵的韋姓清潔員作出停職調查處理。後續，將根據調查結果依規對相關人員進行嚴肅處理。」

聲明向當事乘客致歉，並稱「感謝廣大旅客和網友對鐵路客運服務工作的關心和監督，我們將進一步加強管理，持續改進工作品質，杜絕此類事件發生。」

對於高鐵上禁售泡麵的規定，人民日報曾引據鐵路負責人的說法指，由於列車密封性強，沖泡泡麵的味道大，影響大多數人的感受，所以高鐵上不賣泡麵。

泡麵 高鐵

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