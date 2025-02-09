快訊

禮拜二才開學！大票家長搞錯「老師提醒才知道」 教部曝原因

史書華自揭家暴受害者 網揪聲明「3破綻」打臉：敢裝受虐兒？

黃金大爆噴實在「有夠離譜」！存股哥：優質資產隨時間推移越來越值錢

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸1月CPI年增0.5% PPI年減2.3%連續28月下跌

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸1月CPI年增0.5%，增幅擴大0.4個百分點，路透指出，在政府推出各種刺激措施之後，假期消費看起來令人鼓舞。圖為江蘇南京一家電影院排隊的客人。（中通社）
大陸1月CPI年增0.5%，增幅擴大0.4個百分點，路透指出，在政府推出各種刺激措施之後，假期消費看起來令人鼓舞。圖為江蘇南京一家電影院排隊的客人。（中通社）

大陸國家統計局9日最新發布，1月全國居民消費價格（CPI）年增0.5%，增幅擴大0.4個百分點，但仍在低水準；全國工業生產者出廠價格（PPI）年比下降2.3%，降幅與上月相同，已連續28個月下跌，顯示通貨緊縮壓力仍大。

大陸1月CPI年增0.5%，漲幅為5個月來最高；月增0.7%。大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，服務、食品價格受春節錯月影響漲幅較大，加之汽油價格回升，共同影響CPI年漲幅擴大。

具體來看，服務價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，影響CPI年增約0.42個百分點，高於上月0.22個百分點。服務中，機票和旅遊價格分別上漲8.9%和7%；電影及演出票、家事服務和美髮價格分別上漲11%、6.9%和5.8%。

1月CPI年增率優於路透預期的0.4%。路透指出，在政府推出各種刺激措施之後，假期消費看起來令人鼓舞。

食品價格上漲0.4%，影響CPI年增約0.07個百分點，上月為影響CPI下降約0.09個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲13.8%和2.4%，合計影響CPI年漲約0.22個百分點。此外，燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降4.6%和5.8%。

另外，PPI方面，1月年比下降2.3%，已連續第28個月下跌，遜於路透預期的年減2.1%；月比下降0.2%。董莉娟稱，此是受春節假日等因素影響，工業生產處於淡季。其中，生產資料價格年減2.6%，降幅與上月相同；生活資料價格下降1.2%，降幅比上月收窄0.2個百分點。

路透引述分析家指出，除非政策制定者能夠重新激發低迷的需求，否則今年大陸的通貨緊縮壓力可能仍將持續，而美國新一輪的貿易關稅也將加大經濟壓力。

CPI 壓力

延伸閱讀

大S才剛結束頭七！大陸導演嗆具俊曄「虛偽的人」

台積電對陸廠發限制令 日月光、矽格將迎轉單

DeepSeek熱度升溫 美銀唱多大陸股市

陸1月CPI看升 PPI下行壓力仍未緩解

相關新聞

大陸1月CPI年增0.5% PPI年減2.3%連續28月下跌

大陸國家統計局9日最新發布，1月全國居民消費價格（CPI）年增0.5%，增幅擴大0.4個百分點，但仍在低水準；全國工業生...

DeepSeek升溫 外資紛唱旺陸股

DeepSeek熱度升溫，越來越多外資機構加入看多大陸股市行列。其中美國銀行、高盛、德意志銀行等外資機構，集體唱多大陸股...

陸副總理 赴法國巴黎AI峰會

大陸ＡＩ新創公司DeepSeek橫空出世，引發科技和市場震撼，大陸外交部七日表示，大陸國家主席習近平特別代表、大陸國務院...

DeepSeek紅火 陸車企爭相引進…吉利宣布完成深度融合

DeepSeek熱潮已延燒至大陸汽車圈，吉利汽車率先宣布自研的星睿大模型與DeepSeek已完成深度融合，緊接著極氪、嵐...

在大陸高鐵上買到過期4年泡麵？母怒轟「良心何在」

大陸微博7日起流傳一則爆料影片，一班從雲南大理開往成都東的高鐵上，一名白衣女子和黑衣男子對著高鐵工作人員質問：「過期4年...

GDP總量超越廣州！重慶成為大陸第4大經濟城市

根據最新公布的2024年大陸各省市GDP數據，重慶以3兆2193.15億元人民幣（單位下同）的GDP總量，超越廣州的3兆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。