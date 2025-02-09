大陸1月CPI年增0.5% PPI年減2.3%連續28月下跌

大陸國家統計局9日最新發布，1月全國居民消費價格（CPI）年增0.5%，增幅擴大0.4個百分點，但仍在低水準；全國工業生產者出廠價格（PPI）年比下降2.3%，降幅與上月相同，已連續28個月下跌，顯示通貨緊縮壓力仍大。

大陸1月CPI年增0.5%，漲幅為5個月來最高；月增0.7%。大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀，服務、食品價格受春節錯月影響漲幅較大，加之汽油價格回升，共同影響CPI年漲幅擴大。

具體來看，服務價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，影響CPI年增約0.42個百分點，高於上月0.22個百分點。服務中，機票和旅遊價格分別上漲8.9%和7%；電影及演出票、家事服務和美髮價格分別上漲11%、6.9%和5.8%。

1月CPI年增率優於路透預期的0.4%。路透指出，在政府推出各種刺激措施之後，假期消費看起來令人鼓舞。

食品價格上漲0.4%，影響CPI年增約0.07個百分點，上月為影響CPI下降約0.09個百分點。食品中，豬肉和鮮菜價格分別上漲13.8%和2.4%，合計影響CPI年漲約0.22個百分點。此外，燃油小汽車和新能源小汽車價格分別下降4.6%和5.8%。

另外，PPI方面，1月年比下降2.3%，已連續第28個月下跌，遜於路透預期的年減2.1%；月比下降0.2%。董莉娟稱，此是受春節假日等因素影響，工業生產處於淡季。其中，生產資料價格年減2.6%，降幅與上月相同；生活資料價格下降1.2%，降幅比上月收窄0.2個百分點。

路透引述分析家指出，除非政策制定者能夠重新激發低迷的需求，否則今年大陸的通貨緊縮壓力可能仍將持續，而美國新一輪的貿易關稅也將加大經濟壓力。