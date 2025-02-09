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陸副總理 赴法國巴黎AI峰會
大陸ＡＩ新創公司DeepSeek橫空出世，引發科技和市場震撼，大陸外交部七日表示，大陸國家主席習近平特別代表、大陸國務院副總理張國清將於九日至十二日應邀赴法國出席ＡＩ行動峰會（AI Action Summit）。
法廣報導，巴黎ＡＩ行動峰會本月十日在巴黎大皇宮開幕。巴黎強調，此次峰會不僅是技術交流的舞台，更是展示歐洲ＡＩ願景的契機。法國總統馬克宏希望通過此次會議推動「歐洲覺醒」，確保法國不會錯過這場技術革命。
本次峰會的參與者除了法國總統馬克宏、印度總理莫迪、美國副總統范斯和歐盟執委會主席馮德萊恩等領導人外，OpenAI、微軟、Google、Meta等全球科技企業的高層都將參加，傳聞DeepSeek的創始人梁文鋒也受邀與會。
張國清為北京清華大學經濟管理學院數量經濟學專業畢業，在職研究生學歷，經濟學博士學位，研究員級高級工程師，曾任中國兵器工業集團公司總經理、中國北方工業公司董事長等職。
張國清分管工業及資訊化等工作，去年十一月他參加中央企業科技創新大會時表示，要全面提升科技創新能力，加快推動科技創新和產業創新融合發展，為建設科技強國、推進中國式現代化作出更大貢獻。
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