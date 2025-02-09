四川山崩 10戶遭埋逾30人失聯

中國大陸四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村八日上午十一時五十分山崩，截至八日下午五時，已造成十戶居民房被掩埋、卅多人失聯。村民稱是當地煤礦廠挖空山體導致山體滑坡。

綜合央視新聞與中新網報導，發生滑坡的山村海拔約八百公尺。目擊者稱，山崩持續的時間約十幾分鐘，範圍寬幾十公尺，許多大石頭滾下，場面駭人，被埋的村民恐凶多吉少。

一位村民表示，他的姑父一家住在滑坡的村裡，半山腰的房子被推到溝裡，他趕到現場，姑父、老表以及老表的孩子被滑坡掩埋。其他村民趕到現場後開始救人，但有很多大石頭搬不動。

另位村民表示，她家距離發生山體滑坡的地方大概有一公里距離，滑坡時她明顯感覺自家房子在震動。該村民表示，當地已經連下幾天雨，雖然雨不大，但一直未停。

事發後，村裡的年輕人自發趕往現場協助，但條件有限，不少人徒手救援，手都流血了還在救援。

界面新聞報導稱，當地村民說，去年下半年已出現滑坡跡象，但未引起重視。多位村民表示，附近一家煤礦廠長期地下採煤作業，地下空洞逐步擴大，早在去年下半年就有滑坡，甚至有石塊滾落砸壞公路道路中斷，但當地僅在公路上簡單防護，未通知村民避讓。

中共中央總書記習近平和國務院總理李強均做出重要指示，習近平稱，要千方百計搜救失聯人員，最大限度減少人員傷亡，並妥善做好善後等工作。要加強監測預警，注意科學施救，防止發生次生災害。李強批示指出，要全力搜救失聯被困人員，最大程度減少傷亡，做好善後處置。

根據習近平重要指示和李強要求，大陸自然資源部、應急管理部已啟動應急響應並派出工作組到現場指導救援，四川省、宜賓市組織力量全力開展搶險救災。

官方已調派國家綜合性消防救援隊伍三四五人、一百零一車、八犬，國家礦山應急救援川煤隊廿六人、四車、攜帶五十四套裝備，中國安能集團四十五人、攜帶廿二套裝備趕赴現場救援。