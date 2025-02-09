DeepSeek升溫 外資紛唱旺陸股

DeepSeek熱度升溫，越來越多外資機構加入看多大陸股市行列。其中美國銀行、高盛、德意志銀行等外資機構，集體唱多大陸股市。

華爾街見聞報導，美銀知名策略師Hartnett預估，美股在二○二五年初將逐步減弱，今年初至今，巴西、德國、英國、中國大陸等多國股市回報率已超過標普五百指數，「七巨頭」科技公司難再支撐美股長期上漲。

美銀預計中美之間的貿易和科技戰不會進一步升級。同時，地緣政治穩定預期改善，其他市場搶先反映美股優勢見頂，而且美債收益率或跌破百分之四，建議投資者做多大陸股市。

德意志銀行亞太區公司研究主管馬力勤在報告中指出，得益於製造業優勢、科技力量崛起等因素，大陸股票的「估值折價」或許將會消失。

高盛分析師Kostin發布的最新研報指出，DeepSeek崛起，代表ＡＩ行業的發展，正從硬體基礎設施層向軟體應用層轉移，這一趨勢為全球市場的多元化發展提供了新的機遇，尤其是中概科技股中長期價值重估的機會。

研報稱，美國企業的增長投資比率（ＧＩＲ）高於全球其他地區，尤其是在ＡＩ領域。然而，DeepSeek的R1模型以不到六百萬美元的成本，實現與ＧＰＴ—4和Llama等領先模型相當的性能，更加光明的增長前景和技術突破，將帶來巨大的生產力提升，有助縮小美國與大陸科技股或半導體股票之間高達百分之六十六估值差距。

貝萊德基金量化及多資產投資總監王曉京表示，站在六至十二個月甚至更長期的角度上，看多Ａ股。具體投資方向上，看好受益於穩增長政策的Ａ股滬深三百和代表新質生產力的中證Ａ五百等指數。

大陸汽車圈已採用DeepSeek，吉利汽車率先宣布自研的星睿大模型與DSk完成深度融合，緊接著極氪、嵐圖也宣布與ＤＳ深度融合，此外還有東風等品牌也迅速採取行動，預計會有更多大陸車企接入ＤＳ的ＡＩ模型，ＤＳ將成為大陸各家車企在智駕、智艙功能背後的底層技術博弈。