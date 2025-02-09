張蘭、汪小菲帳號遭禁 麻六記形象受損銷售下滑

抖音安全中心昨（8）日公告，對「張蘭・俏生活」「張蘭之箖玥甄選」「汪小菲」 等帳號予以無限期封禁，此次封禁將直接切斷麻六記在抖音平台的主要銷售通路，短期內可能導致線上銷售額大幅下滑。

麻六記是汪小菲創立的川菜品牌，近年來發展迅速，門市主要集中在大陸一線及新一線城市，如北京、上海、成都等。截至2024年擴展至37家，並傳出籌備上市的消息。

金融界報導，張蘭的直播間一直是麻六記產品的重要推廣平台，直播帶貨的銷售額佔據品牌銷售的重要部分。張蘭先前透過抖音直播帶貨，為麻六記帶來顯著的線上銷售增長。例如在2022年11月「床墊事件」期間，麻六記酸辣粉銷售額突破人民幣6,000萬元。

抖音封禁張蘭和汪小菲帳號後，麻六記在抖音平台的影響力減弱，競爭對手可能會趁機搶占市占。其他餐飲品牌可能會加大在抖音的行銷投入，推出類似產品或優惠活動，吸引麻六記的潛在客戶。