DeepSeek熱度升溫 美銀唱多大陸股市

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
DeepSeek熱度升溫，越來越多外資機構加入了看多大陸股市行列。其中美國銀行、高盛、德意志銀行等外資機構，集體唱多大陸股市。 新華社
DeepSeek熱度升溫，越來越多外資機構加入了看多大陸股市行列。其中美國銀行、高盛、德意志銀行等外資機構，集體唱多大陸股市。 新華社

DeepSeek熱度升溫，越來越多外資機構加入了看多大陸股市行列。其中美國銀行、高盛、德意志銀行等外資機構，集體唱多大陸股市。

華爾街見聞報導，美銀知名策略師Hartnett預估，美股在2025年初將逐步減弱，今年初至今，巴西、德國、英國、中國大陸等多國股市回報率已超過標普500指數，「七巨頭」科技公司難再支撐美股長期上漲。

美銀預計中美之間的貿易和科技戰不會進一步升級。同時，地緣政治穩定預期改善，其他市場搶先反映美股優勢見頂，而且美債收益率或跌破4%，建議投資者做多大陸股市。

德意志銀行亞太區公司研究主管馬力勤在報告中稱， 得益於製造業優勢、科技力量崛起等因素，大陸股票的「估值折價」或許將消失。

高盛分析師David J. Kostin發布的最新研報指出，DeepSeek的崛起，代表AI行業的發展，正從硬體基礎設施層向軟體應用層轉移，這一趨勢為全球市場的多元化發展提供了新的機遇，尤其是中概科技股中長期價值重估的機會。

貝萊德基金量化及多資產投資總監王曉京表示， 站在6至12個月甚至更長期的角度上，看多A股。

美股 陸股

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