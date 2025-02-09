DeepSeek紅火 陸車企爭相引進…吉利宣布完成深度融合

DeepSeek熱潮已延燒至大陸汽車圈，吉利汽車率先宣布自研的星睿大模型與DeepSeek已完成深度融合，緊接著極氪、嵐圖也宣布與DeepSeek深度融合。

此外還有東風等品牌都捕捉到DeepSeek帶來的機會迅速付諸行動，預計會有更多大陸車企接入AI模型，成為各家車企在智駕、智艙功能背後的底層技術博弈。

華爾街見聞報導，吉利汽車宣布，將用DeepSeek-R1對星睿車控FunctionCall大模型、汽車主動交互端側大模型等進行蒸餾訓練。

大陸車企引入DeepSeek

屆時，吉利車載AI不僅能對用戶的模糊意圖實現精準理解，進而準確調用約2,000個車載介面，還能基於車內外場景主動分析用戶潛在需求，並為用戶主動提供車輛控制、主動對話、售後等服務，大幅提升智慧交互體驗。

吉利汽車的兄弟品牌極氪智艙團隊，也宣布完成自研Kr AI大模型與DeepSeek-R1的深度融合，極氪副總裁姜軍表示，後續智艙團隊會以DeepseekR1大模型為基礎，持續訓練自家Kr AI大模型推理能力，提升對用戶模糊意圖與隱性需求的理解與預測精準度。

繼吉利體系之後，嵐圖也與DeepSeek在智艙方面展開合作，並且宣布完成深度融合。借DeepSeek之手，嵐圖車機AI的反應速度、準確度以及拓展性程度都會得到提升，「逍遙座艙」將實現AI多語義指令識別、AI作詩、AI作畫、AI對聯、AI閒聊、AI信息即時檢索等多元功能。

東風汽車也宣布，已完成DeepSeek全系列大語言模型的接入工作，東風汽車旗下的猛士、奕派、風神、納米等自主品牌車型將於近期陸續搭載應用。其中，東風猛士917汽車智慧座艙已完成DeepSeek-R1模型的接入，預計在2025年4月通過OTA更新。

券商中國報導，分析機構認為，DeepSeek-R1將對智慧座艙帶來催化。座艙是AI Agent載體，車企紛紛探索有關應用落地。R1模型將帶來更優的座艙交互體驗，座艙Agent將實現前所未有的功能提升，並將孕育全新應用場景。

種種跡象顯示，DeepSeek正在為應用端的AI應用進一步打開想像空間。光大證券分析師劉凱在最新發布的研究報告稱，第三方可以從DeepSeek-R1中蒸餾出更多版本的小參數模型並部署至手機、筆記型電腦、智慧家居產品等各類終端中，預計將有助於硬體銷量提升，並湧現出更多基於AI服務的付費點。