投資成導火線 昔日零售巨頭隕落？蘇寧3公司進入破產重整程序

大陸昔日零售巨頭蘇寧集團三家公司，進入破產重整程序。大陸全國企業破產重整案件信息網發布公告，蘇寧電器集團、蘇寧控股集團、蘇寧置業集團的破產重整案件訊息與一債會公告已發布。首次債權人會議將於4月2日透過網路方式召開。

這三家公司於1月26日由南京中院受理破產重整，案號分別為（2025）蘇01破2號、3號、4號。代表昔日零售巨頭蘇寧集團，作為江蘇省的明星企業，進入破產重整程序。

蘇寧易購公告顯示，公司股東蘇寧電器集團、蘇寧控股集團於2025年1月26日收到南京中院送達的「民事裁定書」，裁定受理相關債權人對上述股東的重整申請。

截至公告披露日，蘇寧電器集團持有公司1.4%股份，蘇寧控股集團持有公司2.75%股份。被申請重整是否會導致持股比例發生變更，需視後續重整方案及法院最終裁定結果而定。兩家公司均非公司的控股股東或實際控制人，被申請重整不影響公司治理結構及持續經營。

蘇寧易購指出，蘇寧易購在資金、資產、財務、人員、技術等各個方面都保持著完全的獨立性。全大陸的蘇寧家電3C門店、百貨門店、電商、政企等業務以及相關的物流售後服務，均由蘇寧易購負責開展經營。

蘇寧集團的破產重整備受業界關注。據2023年年報顯示，蘇寧電器資產總額達人民幣1,249.6億元，虧損人民幣57.03億元，負債總額高達人民幣1,344.79億元。

蘇寧集團的困境由來已久。2020年9月，蘇寧作為恒大集團的最大戰略投資者，投資規模高達人民幣200億元，然而這筆戰略投資未能按期回收，並被進行債轉股處理。這成為蘇寧流動性危機加劇的導火線。