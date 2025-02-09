快訊

「綠藉韓國瑜搞離間」藍憂兩個太陽矛盾

陸1月CPI看升 PPI下行壓力仍未緩解

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸統計局將於9日發布1月消費者價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）年增率數據。 （新華社）
大陸統計局將於9日發布1月消費者價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）年增率數據。 （新華社）

大陸統計局將於9日發布1月消費者價格指數CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）年增率數據。陸機構浙商證券預測，1月CPI年增率為0.6%，前值為0.1%，月增速為0.8%；PPI年增率則與上個月持平年減2.3%，月減0.2%。分析認為CPI有望回升，但PPI下行壓力仍未緩解。

大陸物價變化是衡量大陸消費市場復甦狀況指標之一，同時也是觀察大陸經濟增長的重要窗口。

大陸統計局在1月17日的記者會上曾表示，根據1月初步情況看，蔬菜、鮮果、飛機票、旅遊等商品和服務價格穩中有漲，預計1月CPI年增率漲幅擴大。同時，企業和居民整體預期在改善，也有助於CPI溫和回升。浙商證券分析，受春節錯月影響，1、2月CPI年增率波動較大，認為1月CPI有望企穩向上。

CPI 指數

延伸閱讀

稱高度重視對陸關係 泰總理貝東塔：我也有中國血統

陸公民在尚比亞遭搶劫襲擊 多人受傷一死亡

「大九學堂」下週北京參訪 蕭旭岑籲賴清德勿卡兩岸觀光

通膨升溫…CPI攀11個月高點 元月消費者物價指數年增2.66%

相關新聞

DeepSeek升溫 外資紛唱旺陸股

DeepSeek熱度升溫，越來越多外資機構加入看多大陸股市行列。其中美國銀行、高盛、德意志銀行等外資機構，集體唱多大陸股...

陸副總理 赴法國巴黎AI峰會

大陸ＡＩ新創公司DeepSeek橫空出世，引發科技和市場震撼，大陸外交部七日表示，大陸國家主席習近平特別代表、大陸國務院...

DeepSeek紅火 陸車企爭相引進…吉利宣布完成深度融合

DeepSeek熱潮已延燒至大陸汽車圈，吉利汽車率先宣布自研的星睿大模型與DeepSeek已完成深度融合，緊接著極氪、嵐...

中泰擴大晶片、電動車合作

大陸國家主席習近平和泰國總理貝東塔6日在北京人民大會堂會見後，中泰發布22點聯合聲明，涵蓋經貿往來、人才交流、國際合作等...

陸1月CPI看升 PPI下行壓力仍未緩解

大陸統計局將於9日發布1月消費者價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）年增率數據。陸機構浙商證券預測，1月...

DeepSeek熱度升溫 美銀唱多大陸股市

DeepSeek熱度升溫，越來越多外資機構加入了看多大陸股市行列。其中美國銀行、高盛、德意志銀行等外資機構，集體唱多大陸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。