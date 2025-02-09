陸1月CPI看升 PPI下行壓力仍未緩解

大陸統計局將於9日發布1月消費者價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）年增率數據。陸機構浙商證券預測，1月CPI年增率為0.6%，前值為0.1%，月增速為0.8%；PPI年增率則與上個月持平年減2.3%，月減0.2%。分析認為CPI有望回升，但PPI下行壓力仍未緩解。

大陸物價變化是衡量大陸消費市場復甦狀況指標之一，同時也是觀察大陸經濟增長的重要窗口。

大陸統計局在1月17日的記者會上曾表示，根據1月初步情況看，蔬菜、鮮果、飛機票、旅遊等商品和服務價格穩中有漲，預計1月CPI年增率漲幅擴大。同時，企業和居民整體預期在改善，也有助於CPI溫和回升。浙商證券分析，受春節錯月影響，1、2月CPI年增率波動較大，認為1月CPI有望企穩向上。