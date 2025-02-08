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DeepSeek受害者！陸企業傳大砍9成員工 想留下得符合「這條件」

香港01／ 撰文／陳進安
DeepSeek（深度求索）橫空出世引起全球關注。圖／路透
DeepSeek（深度求索）橫空出世引起全球關注。圖／路透

DeepSeek（深度求索）橫空出世引起全球關注，然而有人歡喜有人愁，第一批DeepSeek「受害者」已出現。周四（6日），網傳一張上美股份的內部群聊天圖，顯示董事長兼CEO呂義雄對各部門下達裁員指示，稱只留下能用AI的人，部門最高裁員比例達到95%。事件引起熱議，有上美員工甚至揚言已打算去幹清潔工作。事件發酵後，呂義雄澄清，公司不是真裁員，只是有些地方加人，有些地方減人，目的是讓運營更有效率。

據截圖顯示，公司法務部裁員50%，只留20%能用AI的人（剩下30%未說明）；客服部裁員95%，只留5%能用AI的人；新品創新中心裁員70%，只留30%能用AI的人及工藝把控的人；內容創新部門裁員80%，只留20%能用AI的人，並且一個團隊要做出20個團隊的活。呂義雄還提到，要訓練通過滑鼠+語言與AI對話，取消鍵盤。

網傳一張上美股份的內部群聊天圖，顯示董事長兼CEO呂義雄對各部門下達裁員指示，稱只留下能用AI的人，部門最高裁員比例達到95%。圖／擷自微博
網傳一張上美股份的內部群聊天圖，顯示董事長兼CEO呂義雄對各部門下達裁員指示，稱只留下能用AI的人，部門最高裁員比例達到95%。圖／擷自微博

公開資料顯示，上美股份是一家中國大陸化妝品公司，旗下產品包括護膚品牌韓束、一葉子，母嬰品牌紅色小象、newpage一頁等，並於2023年在香港聯交所主板掛牌上市。近期上美股份股價表現積極，目前總市值149.26億元人民幣。

值得一提的是，呂義雄早前發布的新年賀信中，還寫著要「提升上美人的工作幸福感，一起分享勞動果實」，結果不久即傳出裁員。

而AI成裁員主因也引起了熱議，有上美員工在小紅書上戲言，已經打算去幹清潔工作，名字也改成了「上美清潔」，畢竟清潔不會被AI替代。不過也有網友表示，今次只是給員工製造焦慮，老闆強調的是AI的重要性，要學會用AI來提高工作效率，並稱上美本身就有淘汰制。

事件發酵後，呂義雄也在朋友圈回應，澄清公司不是要裁員，並透露今年上美總體人數會增加800人，總部人員在今年年底會達到2700人，「只是有些地方加人，有些地方減人，讓運營更科學化，更有效率」。

上美股份官方也回應媒體表示：「我們認為，AI是需要擁抱的未來，為2030年我們衝刺300億做準備。在此過程中，人才是支撐上美可持續發展的不變的基石。上美將繼續重視、優待每一位人才，並不斷優化人才戰略。」

延伸閱讀：

網易深圳全部裁員「一個不留」？公司否認：常規調整 同事已內轉

路透﹕富達中國擬裁員500人 公司﹕正精簡大連中心管理崗位

文章授權轉載自《香港01》

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