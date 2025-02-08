業績恐下滑？張蘭抖音帳號無限期封禁 「麻六記」主要通路遭切斷

抖音安全中心8日發布公告，對「張蘭・俏生活」「張蘭之箖玥甄選」「汪小菲」 等帳號予以無限期封禁，此次封禁將直接切斷麻六記在抖音平台的主要銷售通路，短期內可能導致線上銷售額大幅下滑。

麻六記是汪小菲創立的川菜品牌，近年來發展迅速，門店主要集中在大陸一線及新一線城市，如北京、上海、成都等。截至2024年擴展至37家，並傳出籌備上市的消息。

金融界報導，張蘭的直播間一直是麻六記產品的重要推廣平台，直播帶貨的銷售額佔據了品牌銷售的相當一部分。張蘭先前透過抖音直播帶貨，為麻六記帶來顯著的線上銷售增長。例如在2022年11月「床墊事件」期間，麻六記酸辣粉銷售額突破人民幣6,000萬元。

抖音封禁張蘭和汪小菲帳號後，麻六記在抖音平台的影響力減弱，競爭對手可能會趁機搶佔市占。其他餐飲品牌可能會加大在抖音的行銷投入，推出類似產品或優惠活動，吸引麻六記的潛在客戶。

此外，抖音的封禁決定還可能引發連鎖反應，導致其他平台也對張蘭和汪小菲的帳號進行限制或封禁。這將進一步削弱麻六記的線上行銷能力，使其面臨更加嚴峻的市場挑戰。

除了銷售業績的下滑，麻六記還面臨著品牌形象受損的風險。張蘭和汪小菲作為麻六記的核心人物，個人形象與品牌緊密相連。利用逝者惡意炒作的行為違背公序良俗，引發公眾反感，導致麻六記品牌形象受損，消費者對品牌的信任度降低。

此外麻六記線下門店營運同樣受到牽連。品牌形象受損可能導致到店客流量減少，原本計畫前往麻六記門店就餐的消費者可能會改變選擇。而且線上熱度降低，難以透過線上引流為線下門店帶來客源，門店營收增長面臨挑戰。

麻六記不僅透過線下餐飲門店擴張，還透過線上直播帶貨和零售通路，像是沃爾瑪、7-Eleven等商超提升品牌影響力。截至2023年，線上銷售額已超過線下，占比約60%，線上最火的產品是酸辣粉。