政府債務負擔增加、房市疲軟 陸企業迎川普關稅挑戰

美媒報導，川普政府新的關稅政策下，中國企業正面臨嚴峻的經營環境，以太陽能材料製造商新特能源為例，由於行業競爭激烈、產品價格大幅下跌，該公司去年的虧損預計約人民幣40億元。

華爾街日報中文網7日作了上述報導。報導說，受此前中國政府推動製造業擴張的影響，多個行業陷入價格戰，企業利潤率不斷下滑。

華爾街日報分析A股市場上市公司的公告指出，近1/4的A股上市公司去年第3季虧損，較COVID-19疫情前翻倍；工業企業利潤連續3年下降，市場需求疲軟，企業紛紛縮減開支、裁員降本，進一步抑制了消費活力。

報導說，當前中國經濟仍面臨眾多挑戰，包括岌岌可危的房地產市場疲軟和不斷增加的政府債務負擔。在此背景下，美國總統川普日前宣布對中國商品加徵10%關稅，這對中國企業出口形成新挑戰。

外電稍早前曾提到，去年下半年中國的出口增長或已達到峰值，這是因為中國企業在美國的關稅政策落地前加緊「搶出口」。