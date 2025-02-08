憂貿易戰金價持續走高 大陸黃金需求飆升

近期黃金價格屢創新高，中國金條和金幣需求更達到2013年以來的高峰。專家認為，地緣衝突、通貨膨脹及貿易戰恐懼等多重因素推動國際金價的持續攀升，使黃金成為重要避險資產，中國經濟不振也使得人們對黃金的追逐變本加厲。

美國之音7日報導，世界黃金協會（World GoldCouncil）發布報告稱，2024年全球黃金需求和黃金供應總量都創下有數據統計以來的新高。其中，全球央行購金量已連續3年超過1000噸，第4季購金量更是大增至333噸。

該協會發布的另一份關於中國黃金市場的報告指出，2024年人民幣金價上漲28%，年內38次刷新歷史，創下自2009年以來最強勁的年度表現。2024年全年中國金條和金幣需求量達到336噸，較2023年增長20%，是自2013年以來的最高水平。目前，中國官方黃金儲備為2280噸，占其外匯儲備總額的5.5%。

中國經濟網報導，國際黃金價格在最近幾個交易日上漲到每盎司2880美元以上，較去年同期大約上升42%。截至5日，已經連續5週上漲。隨著國際金價一路走高，年初至今，中國品牌金飾零售價從每克779元一路上漲，6日已經突破每克830元，甚至還有一些品牌金飾每克的價格超過860元。

儘管黃金價格持續上漲，中國黃金買氣仍非常旺盛，北京一家黃金飾品櫃台前擠滿了試戴、購買的消費者。業界人士指出，不少消費者仍有配帶黃金或送禮的需求，但在重量上會有所考慮，大部分購買小克重的黃金商品。

美國之音引述資深礦石經濟學家韓蒙德（David Hammond）指出，貿易戰是抬高黃金價格的主因，川普大舉加徵關稅影響人們對經濟形勢的信心，人們對於貿易戰爆發感到恐懼，「美元一旦堅挺，其他國家的貨幣就會相對貶值，那麽這些國家的銀行，英國也好，中國也好，日本也好，會選擇持有黃金來抵禦本國貨幣貶值的壓力，那麽對黃金的高需求也造成了金價上漲」。

韓蒙德並稱，中國經濟下行使得人們對黃金的追逐變本加厲，「當一個國家的民眾對經濟沒信心，尤其恐懼銀行會崩潰的時候，往往會在不動產和黃金上投資。如今中國的房地產市場也面臨潰敗的局面，那大家爭著買黃金就不足為奇了」。