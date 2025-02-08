快訊

「太陽花女神」涉毒在美落網 暢銷作家揭黑歷史：大快人心

大S往生也炒作…抖音高層震怒 副總裁親揭查封張蘭、汪小菲帳號真相

聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元（新台幣1,655元）的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。本報資料照片
DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元（新台幣1,655元）的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。本報資料照片

DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元（新台幣1,655元）的雲端運算成本，成功訓練出名為「s1」的人工智慧推理模型。

界面新聞報導，此模型在數學和編碼能力測驗中的表現，據稱媲美 OpenAI o1和DeepSeek R1等尖端推理模型。

李飛飛團隊的s1模型並非從頭訓練，而是建立在阿里巴巴的通義千問Qwen2.5 -32B-Instruct開源模型為底座，在16塊H100 GPU上監督微調26分鐘，訓練出新模型s1-32B， 取得與OpenAI的o1和DeepSeek的R1等尖端推理模型數學及編碼能力相當的效果，甚至在競賽數學問題上的表現比 o1-preview 高出27%。

財聯社報導，大陸某知名大模型公司CEO表示，李飛飛團隊的成就，實際上是利用從Google模型中擷取的1000個樣本來微調通義千問模型。這種微調的成本固然低廉，但優異表現仍有賴於既有模型的基礎。

每日經濟新聞報導，復旦大學電腦學院副教授、博士生鄭驍慶指出，50美元是否包含了其他資料、設備、消融實驗等費用，還要打一個問號。正如DeepSeek-V3不到600萬美元的訓練成本，實際上也只包括了訓練時的GPU算力費用。

鄭驍慶提到，「像DeepSeek或者類似的公司，在尋找有效的整合解決方案時，需要進行大量的前期研究與消融實驗。」這代表前期是需要大量「燒錢」的。

谷歌DeepMind資深研究員Wenhu Chen同樣表示，「真正神奇的是Qwen模型。我們嘗試過把基座模型換成其他模型，用同樣的資料去訓練，但最終並不能達到這麼好的效果。」

也就是說，s1-32B是站在「巨人肩膀」上，且50美元的成本也並沒有涵蓋Qwen模型的訓練費用。

DeepSeek OpenAI

延伸閱讀

陸DeepSeek掀熱議卻面「偷用模型」指控 專家指可帶來2啟示

阿里巴巴傳入股DeepSeek 計劃斥資10億美元

兩岸人物／DeepSeek創辦人 悶聲做大事

一周熱門零股／量能逾千萬股票 鴻海最夯

相關新聞

DeepSeek危險了？「AI教母」出手 AI模型花不到50美元

DeepSeek橫空出世引起市場關注，不過被譽為「AI教母」的知名華裔美籍科學家李飛飛領導的團隊，以低於50美元（新台幣...

稱高度重視對陸關係 泰總理貝東塔：我也有中國血統

泰國總理貝東塔（Phaethongthan Chinnawat）應大陸國務院總理李強邀請，於2月5日至8日對大陸進行正式...

賣課程、賣信息差 用DeepSeek「搞錢」的人出現了

中國AI新創公司DeepSeek爆火後，第一批用它「搞錢」的人出現了。各大社交平台近日充斥著DeepSeek相關教程，有...

泰國迎中客 部長接機、中文服務 還端出專屬特價商品

泰國電詐猖獗重創當地旅遊業，泰國總理貝東塔還為此訪中信心喊話；據悉，泰國為了搶救旅遊業，在春節期間，特別以部長接機、專屬...

入股DeepSeek 阿里傳砸10億美元取得10%股份

傳阿里巴巴計畫砸下10億美元入股DeepSeek取得10%股份。雙方團隊目前正就具體執行細節進行溝通，阿里雲將作為Dee...

移英港人資歷不獲認可 會計師轉行待廚房、編輯當侍應

很多持英國國民（海外）護照（BNO）移英的港人在找工作上都遇到困難，即使找到工作，減薪降級自不用說，不少人都無法做回在香...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。